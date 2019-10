Der Kinderkanal ARD/ZDF

Am 5. Oktober 2019 wird die medienübergreifende Vorschulmarke "KiKANiNCHEN" zehn Jahre alt. Der Kinderkanal von ARD und ZDF feiert den Geburtstag des blauen Kaninchens mit einer Sonderprogrammierung am Samstag, 5. und Sonntag, 6. Oktober 2019, einer Karaoke-Aktion, einem neuem Spieleangebot in der "KiKANiNCHEN"-App und weiteren Mitmach-Aktionen.

"'KiKANiNCHEN' ist zu einem Synonym für Qualität im Vorschulsegment geworden", sagt KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Seit nunmehr zehn Jahren stellen wir eine erfolgreiche und hochwertige Marke bereit, linear wie non-linear, in der Kinder die top öffentlich-rechtlichen Formate finden und der Eltern vertrauen. Nicht zuletzt ist unser Kikaninchen eine beliebte Figur, die stellvertretend für alle Vorschulkinder voller Lebenslust und Freude die Welt entdeckt, hinterfragt und genießt."

Jeweils Montag bis Freitag von 6:00 bis 10:15 Uhr begleiten Kikaninchen und seine Freunde Anni und Christian durch das KiKA-Programm und sind damit zu Sympathiefiguren und verlässlichen Alltagsbegleitern junger Mediennutzer*innen geworden. Das Vorschulangebot fördert die Lern- und Sprachentwicklung von Kindern und stärkt ihre Sinneswahrnehmung, ohne sie zu überfordern.

"'KiKANiNCHEN' weckt die Aufmerksamkeit, Neugier und Vorstellungskraft von Kindern, ermutigt sie zum kreativen Mitmachen und schult ihre kognitiven und sozialen Fähigkeiten", erklärt Matthias Franzmann, Leiter der Redaktion Vorschule bei KiKA. "Es freut mich sehr zu sehen, mit welch großem Anspruch und außergewöhnlichem Engagement alle Beteiligten dieses KiKA-Erfolgsformat nunmehr im zehnten Jahr umsetzen."

Musikalische Glückwünsche: Karaoke-Aktion

Fans konnten Kikaninchen ein Geburtstagsständchen singen und eigene Karaoke-Videos zum Lied "Viel Geburtstag zum Glück" auf kika.de hochladen. Ausgewählte Einsendungen werden in einem musikalischen Clip mit Kikaninchen, Anni und Christian sowie weiteren KiKA-Charakteren am 5. und 6. Oktober ganztags im Programm sowie auf kika.de und kikaninchen.de zu sehen sein.

Sonderprogrammierung: 5. und 6. Oktober 2019

Zum zehnjährigen Jubiläum widmet KiKA seiner Vorschulmarke "KiKANiNCHEN" am ersten Oktoberwochenende eine Sonderprogrammierung. Zwei ganze Tage lang sind im Programm Geburtstagsfolgen von ausgewählten Serien zu sehen. Durch den Samstagvormittag begleiten ab 6:00 Uhr unter anderem "Der kleine Rabe Socke" (SWR), "Feuerwehrmann Sam" (KiKA) und "Der kleine Drache Kokosnuss" (ZDF) die jüngsten Zuschauer*innen, um 9:50 Uhr wird eine neue Folge von "OLIs Wilde Welt" (SWR) gezeigt. Der 6. Oktober startet um 6:00 Uhr mit zwei Geburtstagsfolgen von "Zacki und die Zoobande" (ZDF), gefolgt von "Feuerwehrmann Sam" (KiKA) und "Ritter Rost" (ZDF). Zum Geburtstag wird um 7:45 Uhr eine neue Folge von "Die Sendung mit dem Elefanten" (WDR) gezeigt. Im Anschluss um 8:10 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit Kirchenmaus "Tilda Apfelkern" (MDR). Um 13:10 Uhr zeigt KiKA den Animationsfilm "Überflieger - Kleine Vögel, großes Geklapper" (NDR).

"KiKANiNCHEN"-App: Neues Party-Spiel

In der "KiKANiNCHEN"-App können Kinder die farbenfrohe Schnipselwelt von Kikaninchen spielerisch erkunden, eigene Fantasietiere kreieren oder das blaue Kaninchen in einem selbstgestalteten Fahrzeug auf die Reise schicken. Zum Geburtstag wird die App um ein neues Spiel erweitert, in dem Kinder die Partymottos "Märchen", "Dschungel" und "Monster" entdecken können.

kikaninchen.de: Neue Online-Spiele und Basteltipps

Auf kikaninchen.de finden Kinder zahlreiche Bastel- und Spieleanleitungen und können ihre Lieblingssendungen anschauen. Zum Geburtstag gibt es online außerdem Deko- und Snack-Tipps für eine gelungene Mottoparty und ein neues Memo-Spiel mit Geburtstagsmotiven.

"KiKANiNCHEN" ist wochentäglich in der Zeit von 6:00 bis 10:15 Uhr zu sehen. Das Format wendet sich an drei- bis sechsjährige Kinder. Der Marktanteil in der Altersgruppe der Drei- bis Fünfjährigen beträgt 27 Prozent, die "KiKANiNCHEN"-App wurde seit ihrem Launch im Jahr 2017 über 600.000 Mal heruntergeladen. Seit April 2019 verfügt das Vorschulangebot über einen eigenen Instagram-Kanal, der sich an Eltern wendet. Auf erwachsene.kika.de werden für Eltern und Pädagog*innen zusätzliche Informationen und Begleitmaterial zum Umgang mit Medien in der Früherziehung zur Verfügung gestellt.

