Erfurt (ots) - Advent, Advent - auch bei "KiKA LIVE" wird sich auf die Adventszeit eingestimmt. Drei Schulklassen werden gemeinsam mit prominenten KiKA-Stars in Xmas-Challenges gegeneinander antreten. Die Heimatstädte der Klassen können per Live-Schalte von den Weihnachtsmärkten aus unterstützen. Auf die Schlitten, fertig, los: "Die KiKA LIVE Adventsshow" am 7. Dezember von 19:30 bis 21:00 Uhr live bei KiKA.

Drei Schulklassen aus den Weihnachtsmarkt-Hochburgen Dresden, Nürnberg und Erfurt schicken jeweils zwei Mitschüler*innen ins Rennen. Unterstützung erhalten sie von bekannten KiKA-Stars: Clarissa Corrêa da Silva ("KUMMERKASTEN"/"Wissen macht Ah!") und Ralph Caspers ("Wissen macht Ah!") treten mit den Nürnbergern an. Johanna Klum ("Dein Song") und Tommy Scheel ("Checkpoint"/"Draußen schlafen") spielen mit den Dresdner Schüler*innen live um den Sieg. Und Die Lochis unterstützen mit "KiKA LIVE"-Moderator Ben das Erfurter Team.

In sieben actionreichen Spielrunden müssen die drei Teams möglichst viele Punkte sammeln. Es kommt auf Schnelligkeit, Geschick und Teamwork an: Welches Team schafft es am schnellsten die Kugeln auf dem sich drehenden Weihnachtsbaum zu platzieren und wer hat beim Schlittenparcours durch das Studio den Schlitten vorn? In der Show wechseln sich weihnachtliche Action- und Fragerunden mit Bewertungsspielen ab, bei denen die Zuschauer zuhause auf kika-live.de voten können. Sie entscheiden beispielweise, welches Team sein Lebkuchenmännchen am kreativsten gestaltet - und dies mit Skihandschuhen. In einer Spielrunde können die Heimatstädte der Klassen ihre Teams unterstützen, dazu wird live zu den Weihnachtsmärkten in Dresden, Nürnberg und Erfurt geschaltet. Dem Gewinnerteam winkt Geld für die Klassenkasse.

Im Vorfeld der Show besuchen die "KiKA LIVE"-Moderatoren Jess und Ben die Schulen und checken in den Klassen die Advents- und Weihnachtstrends. Vom 4. bis 6. Dezember gibt es um 20:00 Uhr bei "KiKA LIVE" die Klassenchecks aus Dresden, Nürnberg und Erfurt.

"Die KiKA LIVE Adventsshow" zeigt KiKA am 7. Dezember von 19:30 bis 21:00 Uhr live. "KiKA LIVE"-Moderatorin Jess und Kommentator Volker Schmidtlein führen durch die Live-Sendung. Ein musikalischer Showact darf natürlich nicht fehlen: Die Lochis geben live ihre neusten Songs zum Besten.

Alle Informationen zu "Die KiKA LIVE Adventsshow" sind auf kika-live.de, auf kika-presse.de und im KiKA-TEXT ab Seite 200 zu finden. Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Miriam Steinhoff.

