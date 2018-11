Erfurt (ots) - "TWIN TEAMS - DIE GESCHWISTER-CHALLENGE" (rbb/HR) ist die abenteuerliche Reise von acht Zwillingspaaren aus ganz Deutschland, die sich in einem spannenden Wettkampf um den Titel "TWIN TEAM des Jahres" zahlreichen Herausforderungen stellen. Welche Challenges auf die Zwillinge warten und wie die "TWIN TEAMS" diese meistern, ist ab 4. Dezember um 20:10 Uhr bei KiKA zu sehen.

Sie sind stark, sie sind mutig und unglaublich fit - acht Zwillingspaare aus ganz Deutschland stürzen sich auf dem Weg zum Titel "TWIN TEAM des Jahres" in ein einmaliges Abenteuer: "DIE GESCHWISTER-CHALLENGE". In insgesamt vier Etappen geht es von Berlin aus in die Welt. Moderatorin Shalin begleitet die "TWIN TEAMS" auf ihrer einmaligen Reise durch alle Höhen und Tiefen. Nur wer jede Menge Sportsgeist, Köpfchen und Zwillingspower mitbringt, kann in diesem Wettkampf bestehen.

Los geht`s mit der Qualifying-Etappe an einem verwunschenen Ort mitten im Großstadtdschungel Berlins. In sechs actionreichen Challenges an außergewöhnlichen Locations müssen möglichst viele Punkte gesammelt werden. Nur die Besten qualifizieren sich für die nächste Etappe - die Outdoor-Etappe im brandenburgischen Waldparadies Borkheide. Hier heißt es dann wieder Punkte sammeln, denn nur die Bestplatzierten reisen weiter zur Adventure-Etappe ins Tiroler Ötztal, um sich schließlich im großen Finale in Malaysia dem Titelkampf um das "TWIN TEAM des Jahres" zu stellen. In unmittelbarer Nähe der Twin Towers im Kuala Lumpur, zwischen Großstadtleben, Strandfeeling und tropischem Regenwald, wird sich zeigen, wer die meiste Zwillingspower hat.

Welches Team sich bis an die Spitze kämpft und den begehrten Titel "TWIN TEAM des Jahres" gewinnt, kann ab 4. Dezember montags bis donnerstags um 20:10 Uhr bei KiKA verfolgt werden.

Eine Produktion der DOKfilm Fernsehproduktion GmbH im Auftrag des federführenden rbb, in Koproduktion mit dem HR. Verantwortliche Redakteurin beim rbb ist Barbara Lohoff.

