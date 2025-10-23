Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Neuer Name, bewährte Qualität: Aus IAG wird DGUV Akademie

Das Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IAG) erhält einen neuen Namen: Ab dem 1. Januar 2026 heißt die Einrichtung DGUV Akademie. Mit der Umbenennung schärft die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) das Profil ihres Standortes in Dresden: "Mit dem neuen Namen machen wir deutlich, wofür wir stehen - für exzellente Bildung, wissenschaftlich fundierte Inhalte, den Transfer von Wissen in die Praxis und den lebendigen Austausch rund um Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit", sagt Prof. Dr. Dirk Windemuth, Direktor der DGUV Akademie. "Unser Ziel ist es, Menschen zu befähigen, Arbeitswelten sicher, gesund und zukunftsfähig zu gestalten und Beschäftigungsfähigkeit zu sichern."

Die DGUV Akademie qualifiziert Fach- und Führungskräfte, entwickelt innovative Lernformate und bringt Menschen zusammen, die sich für gesunde und sichere Arbeit einsetzen. Ob Seminare, Tagungen oder Workshops - die Akademie bietet ein breites Spektrum an Veranstaltungen, die Theorie und Praxis miteinander verbinden. Mit ihren Angeboten deckt sie die Bereiche Prävention, Rehabilitation, Sozialversicherung und Verwaltung ab.

Thematische Schwerpunkte mit gesellschaftlicher Relevanz

Die DGUV Akademie widmet sich aktuellen Herausforderungen der Arbeitswelt, darunter:

Digital unterstütztes Lernen, Tagen und Arbeiten

Wertewandel in der Arbeitswelt

Psychische Belastung, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Demografischer Wandel in der Arbeitswelt

Verkehrssicherheit und berufsbedingte Mobilität

Evaluation von Präventionsmaßnahmen

Ein Campus für die Zukunft

Die DGUV Akademie befindet sich auf dem Campus der DGUV im Dresdner Norden - einem modernen Lern- und Begegnungsort mit Seminargebäuden, einem Tagungszentrum für bis zu 500 Personen und Praxiseinrichtungen wie beispielsweise Werkstätten und einem Fahrsimulator.

Einladung zum Mitgestalten

Die DGUV Akademie erweitert kontinuierlich ihr Netzwerk und ist damit für unterschiedliche Zielgruppen interessant: Menschen, die sich zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit weiterbilden wollen, Trainerinnen und Coaches auf dem Gebiet moderner Arbeitskulturen und mögliche Partnerorganisationen für gemeinsame Projekte. Weitere Informationen zu Angeboten und Themenschwerpunkten finden Sie unter: www.dguv.de/akademie

