Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

25 Jahre German Paralympic Media Award - Jubiläum im April 2026

Berlin (ots)

Der German Paralympic Media Award (GPMA) feiert im April 2026 ein besonderes Jubiläum: Der größte deutsche Medienpreis im Bereich Behindertensport wird zum 25. Mal verliehen. Seit einem Vierteljahrhundert zeichnet die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) die besten journalistischen Beiträge aus, die den Behindertensport in all seinen Facetten beleuchten.

Wandel in der Berichterstattung

Seit der ersten Preisverleihung 1999 hat sich die Wahrnehmung des Behindertensports in der Gesellschaft deutlich verändert. Wo früher Randnotizen dominierten, berichten heute große Medienhäuser mit hoher journalistischer Qualität, Tiefe und Reichweite. Live-Übertragungen von paralympischen Wettkämpfen, ausführliche Porträts von Athletinnen und Athleten und eine zunehmend differenzierte Darstellung von Inklusionsthemen prägen inzwischen die mediale Landschaft. Der GPMA hat diesen Wandel begleitet und mit vorangetrieben.

Einreichungsfrist für 2026 gestartet

Auch für den Jubiläums-Award können Journalistinnen und Journalisten wieder ihre Arbeiten einreichen. Zugelassen sind Beiträge, die zwischen dem 1. Januar und dem 17. Dezember 2025 veröffentlicht wurden. Die Einreichung erfolgt online unter gpma.dguv.de.

Einreichungen für den GPMA sind in fünf Kategorien möglich:

Artikel Audio Film/Video Foto Social Media

Jubiläumsveranstaltung in Berlin

Die feierliche Preisverleihung findet am 22. April 2026 ab 17:00 Uhr bei der DGUV in der Glinkastraße 40, 10117 Berlin, statt. Das Publikum darf sich auf eine ganz besondere Jubiläumsveranstaltung mit spannenden Gästen und emotionalen Momenten freuen. Unter anderem hat die Bundesministerin Bärbel Bas ihre Teilnahme zugesagt. Wir wollen gemeinsam die 25-jährige Geschichte des Awards würdigen und gleichzeitig einen Blick in die Zukunft richten.

Hintergrund

Der GPMA wird von der DGUV verliehen. Er macht auf die Bedeutung des Sports für Rehabilitation, Teilhabe und Inklusion aufmerksam - Kernthemen der gesetzlichen Unfallversicherung.

Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell