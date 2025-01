NDR Norddeutscher Rundfunk

Neues Moderations-Team bei "deep und deutlich": Michel Abdollahi und Lola Weippert verstärken die junge Talkshow vom NDR

"deep und deutlich" startet mit einem neuen Moderations-Trio in das Jahr 2025: In der laufenden sechsten Staffel wird Aminata Belli die Show künftig abwechselnd mit Michel Abdollahi und Lola Weippert zusammen moderieren.

Die erste neue Ausgabe - dann mit Aminata Belli und Michel Abdollahi - erscheint am 30. Januar parallel in der ARD Mediathek und im "deep und deutlich" YouTube-Kanal. Highlights der Talks werden auf Instagram, TikTok und YouTube-Shorts ab da an ausgespielt. Im NDR Fernsehen ist die erste neue Folge am Freitagabend, 28. Februar, um 0.00 Uhr zu sehen, direkt im Anschluss an die "NDR Talk Show". Insgesamt sind in der sechsten Staffel noch 28 Talks für die ARD Mediathek und den "deep und deutlich" YouTube-Kanal geplant.

"deep und deutlich" zählt zu den relevantesten Talkshows für junge Menschen in Deutschland. In diesem "Safespace mit Publikum" teilen Stars und inspirierende Menschen ihre emotionalen Geschichten. Mit dabei sind im Jahr 2025 u. a. YouTube-Legende Bianca "Bibi" Heinicke, Fitness- und Mental Health Influencerin Sophia Thiel, Content Creatorin Kayla Shyx sowie Komikerin und Podcasterin Ines Anioli.

Bei "deep und deutlich" geht es um Themen aus der Lebensrealität junger Erwachsener: Identität, Sex, soziale Beziehungen, Rollenerwartungen, Gesellschaftspolitik oder ungewöhnliche Lebensentwürfe. Die Talkshow gibt Orientierung und Debattenfläche.

Aminata Belli ist TV-Moderatorin, Journalistin und Reporterin. Neben "deep und deutlich" ist sie in verschiedenen weiteren erfolgreichen Formaten wie in der funk-Reportagereihe "follow me.reports" zu sehen. 2021 wurde sie mit dem Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises ausgezeichnet. Im gleichen Jahr wurde sie vom Forbes Magazin in die renommierte Liste der "30 unter 30" aufgenommen. Sie moderiert "deep und deutlich" seit der ersten Folge 2020.

Michel Abdollahi steht seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne und vor der Kamera. Bekannt geworden in der Hamburger Poetry Slam-Szene, arbeitet er heute vor allem als Journalist und Moderator, unter anderem als Gastgeber des NDR Talks "Käpt'ns Dinner". Er ist Autor aufsehenerregender Dokumentarfilme wie "Im Nazidorf", "Planet Without Apes" oder jüngst "Time to say goodbye" über die Jagd auf Eisbären.

Lola Weippert moderierte bereits mit 18 Jahren ihre erste eigene Radiosendung. Vier Jahre lang prägte sie die Morning-Show beim größten Jugendradiosender bigFM und moderierte anschließend bei RTL Shows wie "Das Supertalent" oder derzeit "Temptation Island". Auf Instagram engagiert sie sich für wichtige Themen wie den Kampf gegen Mobbing, Hass im Netz oder Gewalt an Frauen.

"deep und deutlich" wird von beckground tv produziert im Auftrag des NDR und in Zusammenarbeit mit funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Die ersten Aufzeichnungen für die neuen "deep und deutlich"-Ausgaben im Studio 3 des NDR sind fertig, die nächsten finden ab Mitte Februar statt. Das Studio 3 ist auch Heimat der "NDR Talk Show".

