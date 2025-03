FUTURES BEING MADE GmbH

Zukunft ist kein Zufall, sie ist eine Entscheidung: Innovationsexperte Frederik G. Pferdt weckt in seinem neuen Buch den Zukunftsgeist

Die Zukunft passiert nicht einfach - sie ist das Ergebnis dessen, was wir heute denken, fühlen, entscheiden und tun. Diese These steht im Mittelpunkt des neuen Buches von Frederik G. Pferdt: "Radikal besser: Entfache den Zukunftsgeist, der in dir steckt" - erscheint am 27. März 2025 im Murmann-Verlag.

Darin vermittelt Pferdt mit authentischen Geschichten, praxisnahen Übungen und überraschenden Beispielen aus der Innovationswelt, wie Menschen die Angst vor dem Unbekannten überwinden und aus Unsicherheit Handlungskraft machen. Ein Buch für alle, die die Zukunft nicht passiv abwarten, sondern aktiv gestalten wollen.

Statt auf Prognosen oder Strategien zu setzen, plädiert Pferdt für einen grundlegenden Perspektivwechsel: Zukunft sei keine Frage von Vorhersage - sondern von Haltung. "Zukunft ist mehr als Technologie oder Planung. Sie beginnt in uns. Und sie fühlt sich für jeden anders an", so Pferdt. Wer sich selbst ermächtige, könne aktiv gestalten, statt passiv zu warten.

Pferdt zählt zu den einflussreichsten deutschen Vordenkern im Silicon Valley. Als erster Chief Innovation Evangelist bei Google prägte er die Innovationskultur des Konzerns maßgeblich mit. Seit mehr als zehn Jahren lehrt er an der Stanford University. Und seit über 15 Jahren berät er weltweit Führungskräfte, Teams und Organisationen in Innovationsfragen - darunter die UN und die NASA, den DFB, die Lufthansa und Adidas.

Begleitend zum Buch bringt Pferdt sein Wissen live auf die Bühne. Auf seiner ersten "Zukunftsgeist"-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz verbindet er klassische Keynotes mit interaktiven Sessions. Mit einfachen, aber wirkungsvollen Methoden zeigt er, wie jeder seinen Zukunftsgeist trainieren kann - praxisnah, inspirierend und direkt umsetzbar. "Zukunftsgeist ist eine innere Haltung", sagt Pferdt. "Er kombiniert Optimismus, Offenheit, Neugier, Experimentierfreude und Empathie - und ermöglicht es uns, Chancen zu erkennen und sie zu ergreifen."

O-Töne:

"Ein Leuchtfeuer für alle, die daran glauben, dass eine bessere Welt möglich ist" (Miriam Meckel, Publizistin)

"Frederik führt die Leser durch Prinzipien und Techniken, die über viele Jahre erfolgreich angewandt wurden, sodass sie ihre Zukunft aktiv mit Offenheit, Optimismus und Stärke angehen können." (Oliver Bierhoff, Fußball-Europameister)

"Ein Buch wie ein OMR-Festival - bunt, optimistisch, innovativ." (Philipp Westermeyer, OMR)

"Ein optimistischer Leitfaden, der Träumer zu Machern macht." (Daniel Pink, siebenfacher Bestsellerautor)

"Frederiks beispielloser Ansatz förderte eine Innovationskultur und ermöglichte es uns, neue Grenzen zu erkunden. Sein Engagement für die Förderung der Kreativität in unserem Unternehmen ist unübertroffen." (Katharina Gräfin von Faber-Castell, Unternehmerin)

"Nicht nur eine Anleitung für individuelle Entfaltung, sondern auch ein Appell für mehr Zusammenarbeit und Empathie, um eine bessere Zukunft zu schaffen - für uns selbst und die Gesellschaft" (Jens Südekum, Wirtschaftsprofessor)

Daten der "Zukunftsgeist"-Tour:

24.3. Berlin | 25.3. Hamburg | 26.3. Aachen | 27.3. München | 28.3. Wien | 31.3. Düsseldorf | 1.4. Dresden | 2.4. Karlsruhe | 3.4. Stuttgart | 4.4. Nürnberg | 6.4. Heidelberg | 8.4. Frankfurt | 9.4. Basel | 10.4. Augsburg | 12.4. Ravensburg

Tickets: zukunftsgeist.de

Wieviel Zukunftsgeist steckt in Dir? Mache den Test!

Was genau ist Zukunftsgeist - und wer ist Frederik? YouTube

Presskit Dr. Frederik G. Pferdt hier

Buchbestellung

