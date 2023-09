Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Beiträge für den German Paralympic Media Award 2024 einreichen

Berlin (ots)

Mit dem German Paralympic Media Award (GPMA) prämiert die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) herausragende journalistische Beiträge aus dem Reha-, Breiten- und Leistungssport. Im kommenden Jahr wird der GPMA bereits zum 23. Mal verliehen. Er ist der größte deutsche Medienpreis im Bereich Behindertensport.

Rehasport, Teilhabe und Inklusion zählen zu den Kernthemen der gesetzlichen Unfallversicherung. Mit dem GPMA weist die DGUV auf die wichtige Rolle des Sports bei der Rehabilitation hin. Ein weiteres Ziel ist es, Menschen mit und ohne Behinderung dafür zu begeistern, Sport zu treiben. Medienschaffenden bietet der GPMA eine Bühne, Geschichten über die Leistungen und Emotionen im Behindertensport zu erzählen.

Das Jahr 2023 wird hoffentlich ein Jahr mit besonders vielen Einreichungen werden, denn es gab verschiedene Großereignisse im Parasport. So fanden im Juni in Berlin die Special Olympics World Games statt, die Weltspiele der Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Im September rückten die Invictus Games in Düsseldorf in den Fokus, ein internationales Sportereignis für Soldatinnen und Soldaten, die Verletzungen im Einsatz oder Dienst erlitten haben. Doch auch die vielen kleineren Sportveranstaltungen auf lokaler Ebene verdienen Beachtung und journalistische Berichterstattung.

Alle journalistischen Arbeiten, die zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2023 veröffentlicht wurden, können bis zum 3. Januar 2024 auf der Webseite des Awards eingereicht werden: www.dguv.de/gpma. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zum Award, zur Jury und zu bisherigen GPMA-Preisverleihungen.

Einreichungen für den GPMA sind in fünf Kategorien möglich:

1. Film / Video (TV, Online)

2. Foto (Print, Online)

3. Audio (Rundfunk, Podcast, Online)

4. Artikel (Print, Online)

5. Online-Plattform / Social-Media-Kanal (Gestaltung einer ganzen Seite oder eines Portals)

Zusätzlich gibt es einen Sonderpreis für außerordentliches Engagement im Behindertensport.

Die Preisverleihung des German Paralympic Media Award findet am 24. April 2024 ab 17:00 Uhr bei der DGUV in der Glinkastraße 40 in 10117 Berlin statt.

Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell