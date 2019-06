Neuer Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Zum 1. Juli 2019 übernimmt Dr. Stefan Hussy das Amt des Hauptgeschäftsführers der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Er folgt Herrn Prof. Dr. Joachim Breuer nach, der aus diesem Amt ausscheidet.

Herr Dr. Hussy ist promovierter Ingenieur und hat in seiner bisherigen beruflichen Laufbahn verschiedene Funktionen in der Industrie und bei Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung ausgefüllt. Schwerpunkt seiner Tätigkeiten war der Bereich Prävention. So war er unter anderem Präventionsleiter des Gemeindeunfallversicherungsverbands Hannover - eine Position, in der er auch für Sicherheit und Gesundheit in Schulen und Kindertageseinrichtungen zuständig war - und der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW). Zuletzt war Hussy Mitglied der Geschäftsführung der BGHW.

Hussy: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und den damit verbundenen Perspektivwechsel. Neue Arbeitsformen und Digitalisierung stellen auch Berufsgenossenschaften und Unfallkassen vor große Herausforderungen. Wie können wir die Betriebe in einer sich wandelnden Arbeitswelt gut unterstützen? Wie können wir dazu beitragen, dass die digitale Schule auch eine sichere und gesunde Schule ist? Wie können wir neuen Gefährdungen am Arbeitsplatz begegnen? Auf diese Fragen müssen wir gute Antworten finden. Dafür werde ich mich einsetzen."

Stellvertretende Hauptgeschäftsführerinnen der DGUV sind Dr. Edlyn Höller und Petra Zilch. Frau Zilch wird zum Januar 2020 in den Ruhestand treten. Die Leitung des Spitzenverbandes liegt dann bei Dr. Stefan Hussy und Dr. Edlyn Höller.

Herr Prof. Breuer wird sich auch nach seinem Rückzug vom Amt des Hauptgeschäftsführers weiter für Arbeitsschutz und Soziale Sicherheit engagieren. An der Universität Lübeck hat er eine Professur für Versicherungsmedizin inne und er ist weiterhin Präsident der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS).

