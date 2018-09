Rheinische Post: Trump ist unbelehrbar

Düsseldorf (ots) - von Georg Winters

Donald Trump ist unbelehrbar. Und weil er von Wirtschaft offensichtlich keine Ahnung hat, plant er die nächste Eskalation in Sachen Strafzölle gegen China. Der ökonomische Wirrkopf im Weißen Haus hält notorisch an der Argumentation fest, das US-Handelsbilanzdefizit sei Ausweis amerikanischer Schwäche, an der die unfairen Handelspartner schuld seien. Das zeigt, dass er grundlegende Zusammenhänge nicht verstanden hat. Nun mag man Trump gut sieben Wochen vor den Kongresswahlen in den Vereinigten Staaten noch zubilligen, dass er als scheinbar unerbittlicher Verfechter der Interessen von US-Unternehmen Wahlkampf machen will. Aber wenn die Wähler darauf reinfallen, ist ihnen nicht mehr zu helfen. Denn Strafzölle werden die Chinesen zu neuen Strafzöllen gegen die USA verleiten, unter denen nicht nur die beiden Supermächte immer stärker leiden, sondern auch die Weltwirtschaft. Handelskriege kennen am Ende nur Verlierer - Unternehmen und Verbraucher, die USA und China. Und natürlich auch Deutschland.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell