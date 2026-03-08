PHOENIX

Kim Sophie Bohnen (Die Linke): Ein historisches Ergebnis für die Linke

Kim Sophie Bohnen (Die Linke) freut sich über ein historisches Ergebnis für ihre Partei bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Obwohl die Linke an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte, sagte die Spitzendkandidatin der Partei im Gespräch mit Fernsehsender phoenix: "So gut waren wir noch nie und darauf können wir stolz sein. Wir haben unglaublich viele tolle Rückmeldungen bekommen. Die Kandierenden haben einen super Job gemacht. Wir waren an über 130 000 Haustüren, wir haben einiges bewegt und sind auch zusammengewachsen als Landesverband und das muss man nach vorne stellen."

Auch die FDP zieht nicht in den nächsten Landtag von Baden-Württemberg ein. Hans-UIrich Rülke, Spitzenkandidat der Partei, sagte im Fernsehsender phoenix: "Das ist ein bitterer Abend für die FDP insgesamt, insbesondere auch für meinen Landesverband." Man sei ein Opfer der Polarisierung zwischen CDU und Grünen geworden. "Es ist uns nicht gelungen, unsere Inhalte hinreichend zu transportieren. Es war medial so, dass das Interesse sich allein auf die Frage, wer wird Ministerpräsident, konzentriert hat."

