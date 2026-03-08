PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PHOENIX

Winfried Kretschmann (B'90/Die Grünen): Gute Grundlage für Fortsetzung der Koalition aus Grünen und Union

Stuttgart/Bonn (ots)

Winfried Kretschmann (B'90/Die Grünen) freut sich über seinen voraussichtlichen Nachfolger Cem Özdemir. Der noch amtierende Ministerpräsident von Baden-Württemberg sagte im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix: "Wenn man eine Persönlichkeit hat als Nachfolger, der die Verlässlichkeit, die Erfahrung, die Weitsicht ausstrahlt und die Erfahrung hat, dann kann man wirklich guten Gewissens und ganz ruhig gehen und weiß, die Sachen sind in guten Händen."

Angesichts der Prognosen für das Ergebnis der Landtagswahl in Baden-Württemberg glaubt Winfried Kretschmann an die Fortsetzung der Koalition aus Grünen und Union: "Beide haben doch ein gutes Ergebnis, wir haben unseres gehalten, sind weiter höchstwahrscheinlich die führende Kraft. Die CDU hat ordentlich zugelegt, also auch profitiert von der Regierung. Das ist doch eine gute Grundlage, dass man weiter gut regieren kann."

Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de und ab sofort in unserem YouTube-Livestream.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

