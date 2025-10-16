Kemény Boehme Consultants

KBC übernimmt Horyzn.io und stärkt digitale sowie KI-Kompetenz im Kundenerlebnis

München (ots)

Kemény Boehme Consultants (KBC) hat die auf digitale Transformation, Data & KI sowie Customer Experience spezialisierte Boutique-Beratung Horyzn.io vollständig übernommen.

Die beiden Unternehmen blicken auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit seit dem Jahr 2021 zurück - insbesondere in Projekten im Automotive- und Industriesektor.

Im Zuge der Übernahme wird Horyzn.io künftig unter dem Namen "Horyzn - KBC Center for Digital Transformation" als eigenständige Einheit innerhalb von KBC weitergeführt.

Mit dieser Akquisition stärkt KBC gezielt seine Beratungsangebote in den Bereichen digitale Frontend-Transformation, datengetriebene Geschäftsmodelle, Automatisierung und künstliche Intelligenz.

Die Leitung übernimmt Marc Perbix, Senior Partner bei KBC, als neuer Geschäftsführer.

Die bisherigen Geschäftsführer von Horyzn.io, Markus Lenker und Philipp Raasch, bleiben ebenfalls in der Geschäftsführung aktiv und werden gemeinsam mit Marc Perbix die Weiterentwicklung der Marke verantworten.

Die operative Struktur von Horyzn.io bleibt damit erhalten und wird unter neuer strategischer Führung fortgeführt.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit KBC das nächste Kapitel für Horyzn.io aufzuschlagen. Unsere Ausrichtung bleibt klar: digitale, nutzerzentrierte Lösungen mit technologischem Tiefgang. Mit KBC gewinnen wir strategische Stärke - ohne unseren Beratungsstil zu verändern", so Markus Lenker, Mitgründer und Geschäftsführer von Horyzn.io.

"Unsere langjährige Zusammenarbeit mit Horyzn.io war von hoher inhaltlicher Qualität und fachlicher Passung geprägt. Die Übernahme ist ein logischer nächster Schritt, um diese digitale und KI-getriebene Kompetenz langfristig im KBC-Portfolio zu verankern", erklärt Felix Feuerbach, geschäftsführender Partner bei KBC.

"Horyzn.io ergänzt unser Angebot im Bereich digitaler Transformation ideal - insbesondere dort, wo datenbasierte Innovation, künstliche Intelligenz und Industrieexpertise zusammenwirken müssen", so Marc Perbix, der die künftige Entwicklung verantwortet.

Die Übernahme unterstreicht KBCs strategisches Ziel, KI-gestützte und digital orientierte Kompetenzfelder weiter auszubauen - nicht über kurzfristiges Wachstum, sondern durch gezielte, inhaltliche Verstärkung.

Im Mittelpunkt steht dabei die Verbindung von Technologie und betriebswirtschaftlicher Exzellenz - mit dem Anspruch, operativen Mehrwert für Industrie-, Mobilitäts- und Technologiekunden zu schaffen.

Über KBC - Kemény Boehme Consultants SE

KBC ist eine international tätige, inhabergeführte Managementberatung mit Sitz in München. Seit 2007 entwickelt und implementiert KBC maßgeschneiderte Lösungen für führende Konzerne und den gehobenen Mittelstand - insbesondere in den Branchen Automotive, Aerospace & Defence, Industrial sowie weiteren technologieorientierten Industrien.

Mit einem praxisnahen, interdisziplinären Ansatz vereint KBC technisches Verständnis, betriebswirtschaftliche Exzellenz und Data & KI-Kompetenz.

Die fachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Strategy, Business Transformation, Operational Excellence sowie Data & KI - mit besonderer Expertise in Product Development, Supply Chain Management sowie Sales & After Sales. Im Fokus stehen stets messbare Ergebnisse und nachhaltige Wirkung.

Innovation ist ein zentraler Treiber bei KBC.

Mit BOLD - KBC Center for Innovation werden zukunftsweisende Ideen entlang der gesamten Wertschöpfungskette entwickelt und vorangetrieben.

Mit HORYZN - KBC Center for Digital Transformation wird dieser Anspruch nun durch digitale und KI-getriebene Exzellenz ergänzt.

KBC zählt zu den führenden Beratungen in Deutschland und ist mehrfach als "Great Place to Work®" ausgezeichnet.

Original-Content von: Kemény Boehme Consultants, übermittelt durch news aktuell