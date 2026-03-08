PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von PHOENIX mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PHOENIX

Carsten Linnemann (CDU): Als Juniorpartner in Baden-Württemberg zugelegt

Stuttgart/Bonn (ots)

Carsten Linnemann (CDU) sieht die Union nicht als Verliererin der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix sagte der CDU-Generalsekretär: "Man kann es natürlich auch anders sagen: Beim letzten Mal hatten wir 24 Prozentpunkte. Und aus der Juniorpartnerrolle heraus jetzt auf knapp 30, so wie es aussieht, das ist schon beachtlich." Ratschläge von Berlin aus wolle er für Baden-Württemberg nicht geben. Auswirkungen auf die Arbeit der Regierungskoalition im Bund sieht er durch die Prognose für das Ergebnis der heutigen Landtagswahl nicht. Die Koalition mache eine "sehr gute Arbeit".

Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de und ab sofort in unserem YouTube-Livestream.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von PHOENIX mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: PHOENIX
Weitere Storys: PHOENIX
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren