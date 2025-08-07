H.I.G. Capital

H.I.G. Capital startet GP Solutions Platform

GP-geführter Sekundärfonds plant Kapitalbeschaffung für das erste Quartal 2026

H.I.G. Capital („H.I.G."), eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Mrd. USD, freut sich, den Start ihrer GP Solutions Platform bekannt zu geben. Die Einführung markiert eine strategische Erweiterung der Kompetenzen des Unternehmens und bekräftigt dessen Engagement für den attraktiven und unterversorgten Mittelstand. Die Plattform wurde speziell entwickelt, um maßgeschneiderte Liquidität und strategisches Kapital bereitzustellen, und wird die 32-jährige Erfahrung von H.I.G. bei der Bereitstellung flexibler und vielfältiger Lösungen im Mittelstand nutzen.

H.I.G. hat ein erfahrenes Team von Morgan Stanley Private Equity rekrutiert. Das Team wird noch in diesem Jahr zu H.I.G. wechseln, um den Sekundärfonds von H.I.G. zu leiten. Unter der Leitung von Managing Director Dan Wieder und zusammen mit Managing Director Yash Gupta sowie den Principals Austin Gerber und Joe Holleran verfügt das Team über jahrzehntelange Erfahrung und eine konsistente Erfolgsbilanz in der Wertschöpfung und Erzielung attraktiver Renditen. Ihre fundierte Expertise wird maßgeblich zum Aufbau einer differenzierten Plattform beitragen, die sich auf GP-geführte Transaktionen konzentriert – ein Bereich, der aufgrund der steigenden Nachfrage nach Liquiditätslösungen für Private Equity ein rasantes Wachstum verzeichnet.

„Wir freuen uns sehr, Dan und sein erfahrenes Team bei H.I.G. willkommen zu heißen", sagte Rick Rosen, Co-President von H.I.G. Capital. „Ihre kollektive Expertise, ihr bewährtes Anlage-Know-how und ihre unternehmerische Denkweise ergänzen unsere Plattform hervorragend. Wir sind davon überzeugt, dass unser Engagement im Sekundärmarkt in den kommenden Jahren ein spannendes und skalierbares Geschäftsfeld sein wird, das sich nahtlos in unsere auf den Mittelstand ausgerichtete, wertschöpfende Anlagestrategie einfügt."

Der Fonds wird sich auf die Durchführung von Sekundärtransaktionen konzentrieren und Anlegern Zugang zu hochwertigen, bewährten Vermögenswerten und kürzeren Laufzeiten als bei traditionellen Primärfonds bieten. Er wird sich in erster Linie auf GP-geführte Chancen in verschiedenen Regionen, Sektoren und Strategien konzentrieren und dabei von den umfangreichen Investitionsressourcen von H.I.G. profitieren, darunter das Netzwerk von H.I.G. für den Mittelstand und die disziplinierten Underwriting-Kompetenzen. H.I.G. strebt attraktive, risikobereinigte Renditen an, indem es seine globale Plattform, seine bewährte operative Expertise und seine fundierten Branchenkenntnisse nutzt.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Mrd. USD.* Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Miami und verfügt über Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie über internationale Tochtergesellschaften in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong. ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen, operativ ausgerichteten und wertschöpfenden Ansatz:

Die Aktienfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von profitablen sowie unterdurchschnittlich performenden Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Schuldtitel-Fonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärmärkten (direkte Emission) als auch auf Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Praktiken profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Value-Add- und Core-Plus-Investitionen im Infrastrukturbereich.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter: hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren Partnern aufgebrachten Kapital.

