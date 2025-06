H.I.G. Capital

H.I.G. Capital erweitert sein europäisches Private-Equity-Team im mittleren Marktsegment durch die Aufnahme von Antonin Marcus

H.I.G. Capital („H.I.G." oder die „Firma"), eine führende globale alternative Investmentfirma mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden Dollar, freut sich, heute bekannt zu geben, dass Antonin Marcus H.I.G. als Geschäftsführer im Private-Equity-Team für das mittlere Marktsegment in Frankreich beigetreten ist.

Der in Paris ansässige Antonin ist ein bewährter Private-Equity-Investor mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Finanzen, die mehrere Sektoren und Investitionsstrategien abdecken. Bevor er zu H.I.G. kam, war er acht Jahre bei Eurazeo tätig. Davor arbeitete Antonin für H.I.G. in Paris und begann seine Karriere bei Goldman Sachs in London.

Olivier Boyadjian, Geschäftsführer und Leiter des Pariser Büros von H.I.G., kommentierte: „Antonin ist ein hoch angesehener Private-Equity-Investor. Wir freuen uns, dass er als Geschäftsführer bei H.I.G. wieder für unsere LBO-Aktivitäten im mittleren Marktsegment in Frankreich zuständig ist."

Markus Noe-Nordberg, Geschäftsführer und Leiter des LBO-Teams für das europäische mittlere Marktsegment von H.I.G., sagte: „Wir freuen uns, Antonin in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine große Erfahrung und sein umfangreiches Netzwerk werden für unseren weiteren Erfolg in Frankreich von entscheidender Bedeutung sein."

Antonin Marcus fügte zu seiner neuen Aufgabe hinzu: „Ich freue mich sehr, wieder im H.I.G.-Team zu sein und auf dem Erfolg in Europa aufzubauen. Durch die LBO-Strategie von H.I.G. für mittelständische Unternehmen werden wir die Kompetenzen des Unternehmens in Frankreich weiter ausbauen und uns zusätzlich auf größere Transaktionen konzentrieren."

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar.* Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationale Tochtergesellschaften in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong. H.I.G. ist auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen und verfolgt dabei einen flexiblen, operativ ausgerichteten und wertschöpfenden Ansatz:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Kreditfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis, als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

* Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

