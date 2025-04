H.I.G. Capital

H.I.G. Bayside Capital Europe schließt Refinanzierung von Riviera Travel ab

H.I.G. Bayside Capital Europe („Bayside"), die europäische Tochtergesellschaft für alternative Kredite von H.I.G. Capital („H.I.G."), einem führenden globalen alternativen Investmentunternehmen mit einem verwalteten Kapital von 68 Mrd. USD, freut sich, die Finanzierung von Riviera Travel („Riviera" oder das „Unternehmen") bekannt zu geben, einer preisgekrönten globalen Reisemarke, die sich auf geführte Touren, Kreuzfahrten und Alleinreisen spezialisiert hat und von Silverfleet Capital („Silverfleet") unterstützt wird. Das neue fünfjährige Unitranche-Darlehen in Höhe von 125 Mio. GBP wird von Bayside und Triton Debt Opportunities („Triton") bereitgestellt.

Riviera hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und bietet seit über 40 Jahren Reiseerlebnisse an. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Markt der über 60-Jährigen und hat sich einen ausgezeichneten Ruf für Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen hervorragenden Kundenservice erworben. Riviera bietet rund 170 einzigartige Reise- und Kreuzfahrtrouten an, die sich über 45 Länder weltweit erstrecken.

Die neue fünfjährige Fazilität refinanziert das bestehende befristete Darlehen und bietet dem Managementteam von Riviera unter der Leitung von Chief Executive Officer Phil Hullah eine solide Grundlage, um auf dem beeindruckenden Wachstum seit der Übernahme des Unternehmens durch Silverfleet aufzubauen.

David Whatley, Chief Financial Officer bei Riviera, kommentierte: „Wir freuen uns, mit Bayside und Triton für diese spannende nächste Wachstumsphase zusammenzuarbeiten." Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, weiterhin in unser Unternehmen zu investieren, um das Kundenerlebnis zu verbessern, unsere Reiserouten zu entwickeln und zu verbessern und unsere strategischen Wachstumspläne umzusetzen."

Mathilde Malezieux, Managing Director bei Bayside, kommentiert: „Riviera ist eine beeindruckende Erfolgsgeschichte, die zu einem hohen, nachhaltigen Wachstum in einem attraktiven Marktsegment geführt hat. Das Darlehen von Bayside refinanziert die bestehenden Schulden von Riviera und bietet eine flexible Kapitalstruktur, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Riviera in der nächsten Phase der Wachstumsreise.

Informationen zu Bayside Capital

Bayside Capital ist die Special Situations-Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital. Bayside konzentriert sich auf mittelständische Unternehmen und investiert in verschiedene Segmente des Primär- und Sekundärmarktes für Fremdkapital, wobei der Schwerpunkt auf langfristigen Renditen liegt. Mit acht Niederlassungen in den USA und Europa und über 500 Anlageexperten verfügt Bayside über ausreichend Erfahrung, Ressourcen und Flexibilität, um überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf der Bayside-Website unter bayside.com.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Kapital von 68 Mrd. USD mit Sitz in Miami und Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York sowie San Francisco in den Vereinigten Staaten und internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai sowie Hongkong. H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen sowie operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Kreditfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis, als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

