Neue Westfälische (Bielefeld)

Schauspieler August Zirner: "Trump hält sich für einen Messias, und die Leute unterwerfen sich ihm"

Bielefeld (ots)

Der US-amerikanisch-österreichische Schauspieler August Zirner hat sich kritisch zu US-Präsident Donald Trump sowie zum Umgang mit der Alternative für Deutschland (AfD) geäußert.

"Trump hält sich für einen Messias, und die Leute unterwerfen sich ihm", sagte Zirner im Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfälische". Trumps messianische Religiosität sei jedoch nur gespielt: "Der kann ja nicht mal die Bibel richtig herum halten." Despotie sei die Wirkung, Unterwerfung die Ursache dafür. Viele Wählerinnen und Wähler hätten sich für Trump entschieden, weil er "Sehnsüchte erfüllt". Mit diesen Sehnsüchten müsse man sich inhaltlich auseinandersetzen. Zirner wurde 1956 in den USA geboren und lebt seit 1973 in Europa. Seine Eltern waren österreichische Emigranten jüdischen Glaubens.

Mit Blick auf die AfD sprach sich Zirner gegen eine pauschale Ausgrenzung aus. Nur gegen die Partei zu sein und das Gespräch zu verweigern, sei nicht der richtige Weg, um sie als Machtfaktor zu verhindern. Er trete daher nicht gegen die AfD auf, obwohl er häufig darum gebeten werde, sondern setze auf andere Ansätze. Entscheidend sei die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Parteiprogramm. Dessen Widersprüche würden schnell deutlich, etwa wenn gegen Einwanderung argumentiert werde, obwohl Zuwanderer für die deutsche Wirtschaft wichtig seien.

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell