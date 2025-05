PRIMAVERA LIFE

Duftlampe und Atemmeditation: Wie ätherische Öle in stressigen Zeiten für innere Balance sorgen

Reizüberflutung, Dauerstress und digitale Erschöpfung: Immer mehr Menschen sehnen sich nach Auszeiten vom hektischen Alltag. Laut aktuellen Umfragen (1) fühlt sich jede*r Zweite in Deutschland regelmäßig mental überlastet - Tendenz steigend. Natürliche Methoden zur Selbstfürsorge und Stressreduktion liegen deshalb im Trend. Ätherische Öle können erdende Rituale wie Yoga oder Meditationen wirksam unterstützen, um das Nervensystem zu entspannen und innerlich zur Ruhe zur kommen.

"In der Aromatherapie nutzen wir die Kraft der Düfte, um Körper und Geist gezielt in Einklang zu bringen", erklärt Anusati Thumm, Aromatherapie-Expertin und Co-Autorin des Buches Waldmedizin. Besonders im Zusammenspiel mit Meditation, Atemübungen oder kurzen Entspannungsritualen im Alltag können naturreine ätherische Öle helfen, wieder in die eigene Mitte zu finden.

Egal ob als Roll-on auf dem Handgelenk, als Raumduft bei der Morgenmeditation oder zur Unterstützung des Einschlafens: Bewährt zur Entspannung und Unterstützung des Nervensystems sind die ätherischen Öle Lavendel, Mandarine und Weihrauch. Um die Tiefenentspannung zu fördern, sind Baumöle hilfreich.

"Schon ein paar tiefe Atemzüge mit Lavendel oder Mandarine können helfen, innerlich herunterzufahren und emotionalen Druck abzubauen", sagt Thumm. Besonders wirksam ist die Anwendung in Verbindung mit regelmäßiger Selbstreflexion oder Meditation. Die bewusste Duftwahrnehmung fördert den Zugang zur inneren Stimme - und schafft Raum für Regeneration.

Aromatherapie als mentale Kraftquelle

Gerade in fordernden Zeiten wie diesen bietet Aromatherapie einen niederschwelligen Einstieg in die Selbstfürsorge. Sie ist unkompliziert, vielseitig einsetzbar - und wirkt auf zwei Ebenen: körperlich und emotional. Wissenschaftliche Studien belegen, dass bestimmte Duftmoleküle die Ausschüttung von Neurotransmittern wie Serotonin und Endorphinen anregen - und so nicht nur die Stimmung heben, sondern auch das Stresslevel senken können.

Naturkraft für die Seele: Zeder, Lärche & Latschenkiefer

Neben den klassischen "Entspannungsölen" wie Lavendel oder Mandarine gewinnen dabei auch holzige und nadelartige Düfte zunehmend an Bedeutung - vor allem, wenn es um innere Stärke, Erdung und emotionale Stabilität geht. Drei ätherische Öle haben sich besonders bewährt:

Himalayazeder bio - der Duft von Schutz und Erdung

Die Himalayazeder verströmt einen warmen, leicht balsamischen Duft, der tief beruhigend wirkt und ein Gefühl von innerer Geborgenheit vermittelt. In der Aromatherapie gilt sie als "ölgewordener Anker": Sie schenkt Halt in stürmischen Zeiten, stärkt die Nerven und hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Anwendungstipp: 1-2 Tropfen Himalayazeder in eine Duftlampe geben oder mit einem neutralen Basisöl als Bauchmassage bei innerer Unruhe anwenden - besonders wohltuend am Abend.

Lärche - Zuversicht & Selbstvertrauen aus dem Wald

Die Lärche hat einen frischen, harzig-waldigen Duft und wirkt auf seelischer Ebene ermutigend und lichtbringend. Sie stärkt das Selbstvertrauen, besonders in Phasen von Selbstzweifeln oder emotionaler Unsicherheit. Als Bestandteil des "Kraftkonzentrats Seelenstreichler" entfaltet sie gemeinsam mit anderen Naturkräften ihre umfassende Wirkung - wie ein seelischer Waldspaziergang in Flaschenform.

Ideal bei emotionalen Tiefs: 1 Tropfen Lärche auf ein Duftvlies geben, tief einatmen - und sich innerlich wieder aufrichten.

Latschenkiefer - klarer Kopf, freier Atem, neue Kraft

Der frisch-würzige Duft der Latschenkiefer wirkt stärkend, befreiend und klärend. Sie unterstützt die Atemwege, vitalisiert den Körper - und verhilft auch zu mehr Weitblick und Klarheit. Besonders in Momenten von Müdigkeit, Erschöpfung oder mentalem Nebel kann Latschenkiefer wie ein frischer Wind wirken, der die Gedanken sortiert.

Anwendungstipp: 2 Tropfen Latschenkiefer in eine Schale mit heißem Wasser geben und über die dampfende Schale atmen - ideal für eine kleine Morgenroutine oder nach langen Bildschirmzeiten.

Alltagstipp: Mini-Meditation mit Duftanker

Einfach umzusetzen und besonders wirksam ist die Kombination aus Duftöl und bewusster Atmung. So geht's:

1 Tropfen Lavendel oder Weihrauch auf ein Taschentuch oder in die Handfläche geben.

Drei bis fünf tiefe Atemzüge nehmen, dabei den Duft bewusst wahrnehmen.

Gedanken loslassen, den Moment spüren. Diese kurze Auszeit wirkt wie ein Reset-Knopf - auch mitten im Arbeitstag.

DIY-Tipp: Roll-On Mut & Zuversicht

10 ml Jojobaöl bio

2 Tropfen Zeder bio oder Himalayazeder bio

5 Tropfen Orange bio

Leerflasche Roll-On zum Befüllen (10 ml)

Die ätherischen Öle in die Leerflasche eintropfen, mit Jojobaöl auffüllen. Mit der Roll-On Kugel fest verschließen und schwenken. Bei Bedarf punktuell auf die Fußsohlen oder die Pulspunkte auftragen.

Mit der Kraft der Natur zur inneren Stärke finden

In einer Welt, die nie stillsteht, kann das richtige Öl zur richtigen Zeit helfen, wieder bei sich selbst anzukommen. Ob als stiller Begleiter im Büro oder kraftvoller Impulsgeber während der Meditation - ätherische Öle sind weit mehr als nur angenehme Düfte: Sie sind eine natürliche Ressource für mentale Resilienz und emotionale Stabilität. Diese naturreinen ätherischen Öle zeigen: Emotionale Resilienz und innere Balance lassen sich auf sanfte Weise fördern - mit dem Besten, was der Wald zu bieten hat.

Quelle:

(1) Daten zur Stressbelastung basieren auf einer Umfrage der Techniker Krankenkasse (TK) zur Stresslage in Deutschland, 2024.

Unser kostenloser Online-Kurs "In der Ruhe liegt die Kraft" am 12. Mai 2025 um 19 Uhr gibt weitere wertvolle Tipps zum Thema. Informationen und Anmeldung unter https://ots.de/1OvKAU

Hier kannst Du unsere Waldmeditation anhören - geschrieben und gesprochen von PRIMAVERA Mitarbeitern:

https://www.primaveralife.com/duftwelten/waldbaden

Der Bio- und Aromatherapie-Pionier Primavera aus dem Allgäu, der auch hochwertige Naturkosmetik mit pflanzlichen Wirkstoffkomplexen für die Gesichts- und Körperpflege im Sortiment hat, ist als Innovationsführer geehrt worden. Die prämierten Unternehmen werden im Rahmen einer Jahres-Kampagne auf welt.de vorgestellt.

UNTERNEHMEN

Pioniergeist, ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln bestimmen seit 1986 das durchweg "grüne" Geschäftskonzept von PRIMAVERA LIFE. Als Wegbereiter und führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik stellt das Unternehmen höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe. Dazu kooperiert es direkt mit derzeit 16 Bio-Anbaupartner*innen weltweit. In der AKADAMIE teilt PRIMAVERA außerdem sein fundiertes Erfahrungswissen mit Fachkräften, Expert*innen und Freund*innen. Das PRIMAVERA-Sortiment umfasst rund 440 Gesundheits- und Wohlfühlprodukte, die das Unternehmen im Fachhandel, Apotheken, Kosmetikinstituten, im Duft- und Naturkosmetikshop im Allgäu und in Berlin sowie im Onlineshop anbietet. Weitere Informationen über PRIMAVERA LIFE unter www.primaveralife.com

