phoenix berichtet zwei Tage lang live vom Bundesparteitag der CDU in Stuttgart - am Samstag Friedrich Merz im Interview

Freitag, 20. Februar, ab 10.30 Uhr; Samstag, 21. Februar, ab 9.30 Uhr

Der 38. Parteitag der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) unter dem Motto "Verantwortung verpflichtet" findet vom 20. bis 21. Februar in Stuttgart statt. Zwei Tage lang soll über personelle Entscheidungen und inhaltliche Weichenstellungen der Partei diskutiert werden.

phoenix überträgt den CDU-Bundesparteitag am Freitag live von 10.30 Uhr bis 21.00 Uhr sowie am Samstag von 9.30 Uhr bis 15.00 Uhr.

Durch die Sendung aus Stuttgart führt Gerd-Joachim von Fallois. Für die Einordnung ist Prof. Dr. Jasmin Riedl, Politikwissenschaftlerin am Institut für Politikwissenschaft der Universität der Bundeswehr München, vor Ort. Interviewgäste sind am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr der CDU-Bundesvorsitzende sowie Bundeskanzler Friedrich Merz und am Freitag CDU-Präsidiumsmitglied und Fraktionsvorsitzender Jens Spahn und Generalsekretär Carsten Linnemann.

Nach der offiziellen Eröffnung um 10.30 Uhr durch den CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Manuel Hagel, sowie den Stuttgarter Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper folgen der Bericht des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz und des Generalsekretärs Dr. Carsten Linnemann. Gegen 15.15 Uhr steht die Wahl eines neuen Bundesvorstandes auf der Tagesordnung. Dabei kandidiert CDU-Parteichef Friedrich Merz erneut für den Vorsitz.

Am Samstag wird der Parteitag ab 9.30 Uhr fortgesetzt - mit einem Grußwort des Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, sowie dem Bericht des Unionsfraktionsvorsitzenden Jens Spahn. Gegen 13.30 Uhr wird das Grußwort des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, Vorsitzender der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU), erwartet. Anschließend folgt das Schlusswort des neu gewählten Parteivorsitzenden.

