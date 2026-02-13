PHOENIX

Entwicklungshilfeministerin Reem Alabali-Radovan (SPD): Es gibt keine Sicherheit ohne Entwicklung und keine Entwicklung ohne Sicherheit.

Zu Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz hat Reem Alabali-Radovan (SPD) deutlich gemacht, dass Deutschland den Dreiklang aus Verteidigung, Diplomatie und Entwicklungspolitik künftig noch stärker vorantreiben wolle. "Wenn es um Sicherheit geht, gehört die Entwicklungszusammenarbeit dazu. Denn es gibt keine Sicherheit ohne Entwicklung, und keine Entwicklung ohne Sicherheit", erklärte Alabali-Radovan am Rande der Sicherheitskonferenz im Fernsehsender phoenix. Vor allem müsse man immer wieder darauf hinweisen, dass Investitionen in präventive Maßnahmen zehnmal günstiger seien, als die Krisen-Reaktion, wie dies die Weltbank kürzlich beschrieben habe. "Eine starke Entwicklungspolitik gehört deshalb auch zur deutschen Sicherheitsarchitektur", verdeutlichte die SPD-Politikerin.

Wichtig sei es, die konkreten Bedürfnisse von Staaten im globalen Süden sowie deren neues Selbstbewusstsein zur Kenntnis zu nehmen. "Es gibt einen Umbruch in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Wir müssen mit unseren Partnern auf Augenhöhe ins Gespräch kommen", meinte Alabali-Radovan. Diese Staaten bräuchten nicht nur konkrete Hilfen, "sondern sie wollen mitentscheiden, etwa wohin Gelder fließen". Im Sudan - "die größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit" - wie auch in Gaza seien neben Diplomatie eben auch ganz konkrete Hilfsmaßnahmen gefragt. Da dürfe man keine Zeit verlieren. Daneben müssten aber vor allem in Gaza auch die Prinzipien deutscher Außenpolitik beachtet werden, "nämlich, dass keine Vertreibung stattfindet, eine Zwei-Staaten-Lösung das Ziel ist und die Palästinenser mitentscheiden über die Zukunft Gazas".

Die in ihrem Ressort bei den Koalitionsverhandlungen vereinbarten Kürzungen bezeichnete Alabali-Radovan als "schmerzhaft". Angesichts der zunehmenden Krisen und Kriege bräuchte es eigentlich mehr Mittel, doch sei auch die Haushaltslage schwierig. Deshalb müsse man die Entwicklungszusammenarbeit neu aufstellen. "Sie wird fokussierter, strategischer und partnerschaftlicher", war die Sozialdemokratin sicher.

