PHOENIX

Metin Hakverdi (SPD) zum Auftakt der MSC: "Wir müssen hier mit allen Amerikanern reden".

München/Bonn (ots)

Der Koordinator der Bundesregierung für transatlantische Zusammenarbeit, Metin Hakverdi, spricht sich im Rahmen der c für einen breiten Austausch mit US-Politikern aus: "Wir müssen hier mit allen Amerikanern reden", äußerte Hakverdi sich gegenüber dem Fernsehsender phoenix. Europa sei "angewiesen auf die Vereinigten Staaten, was die Sicherheitsarchitektur Europas angeht." Besonders, was die Unterstützung der Ukraine, aber auch Intelligence betreffe, sei es deshalb "in unserem Interesse, die Vereinigten Staaten so lang wie möglich, so intensiv wie möglich in Europa zu halten, aber auch gleichzeitig in unsere eigenen Fähigkeiten zu investieren, um in Zukunft souverän und unabhängig zu sein", so der SPD-Abgeordnete weiter. Darum ginge es gegenwärtig darum, eine Anschlussfähigkeit zu verschiedensten Positionen der US-Politik herzustellen und Gespräche "mit dem Regierungslager, mit den Republikanern, da auch insbesondere den MAGA-Anhängern, also der eigentlichen Unterstützergruppe des Präsidenten, aber auch mit den Demokraten" zu führen, so Hakverdi. Denn auch wenn 2028 wieder eine US-Regierung von den Demokraten geführt würde, sei es nicht sicher, dass deshalb die Zollpolitik der USA und ihre Haltung zur NATO aus europäischer Sicht besser werde. Zudem gebe es auch bei Republikanern "einige, die die NATO-Frage, die Unterstützung der Ukraine anders sehen als der Präsident und es gibt auch Menschen in der republikanischen Partei, die die Zollpolitik des Präsidenten nicht teilen. Auch da sind wir inhaltlich anschlussfähig. Wir müssen mit allen Lagern in den USA sprechen", meint der SPD-Politiker. Sogar innerhalb der MAGA-Bewegung, die eng hinter Donald Trump stehe, seien unterschiedliche Lager auszumachen, die verschiedene Positionen zur Ukraine und Zollpolitik vertreten, auf die man zugehen könne.

Das gesamte Interview sehen sie in Kürze auf www.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell