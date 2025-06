PHOENIX

Matthias Miersch (SPD): Familiennachzug ist bitterer Kompromiss

Bonn/Berlin (ots)

Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Matthias Miersch, erklärt am Rande des SPD-Parteitages, dass es entscheidend sei, dass die SPD weiter an Visionen arbeitet. Man müsse jenseits der Alltagspolitik "auch immer über die Zukunftsfelder reden." Damit müsse man weiter arbeiten und das den Bürgerinnen und Bürgern "auch sehr deutlich kommunizieren", so Miersch beim Fernsehsender phoenix.

Man könne aber jetzt schon zeigen, dass man mit der Verlängerung der Mietpreisbremse und dem Investitionsbooster zwei zentrale Dinge jetzt umgesetzt habe. Dies müsse man "immer wieder betonen", so Miersch. Manchmal gebe es auch bittere Kompromisse, die man eingehen müsse, wie das Thema Familiennachzug: "Auch das muss man erklären. Da gibt es auch nichts drum herum zu reden, das sind Kompromisse, die man in einer solchen Koalition schließen muss", so der Fraktionsvorsitzende bei phoenix.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell