Am Freitag, dem 17.05.2024, feiert der phoenix-Politik-Podcast "unter 3" mit Folge 100 ein besonderes Jubiläum und das mit einem besonderen Gast: Bundeskanzler Olaf Scholz

Seit dem Start im August 2019 hatten phoenix-Hauptstadtkorrespondent Erhard Scherfer und Politikwissenschaftler Thorsten Faas (FU Berlin) quasi das "Who is Who" der deutschen Politik zu Gast, ebenso wie Vertreter von Verbänden und Medien.

"Mit so vielen besonderen Gästen sprechen zu können ist jedes Mal Ehre, aber auch Herausforderung," so Erhard Scherfer, "das Beste ist jedoch, dass wir immer viel darüber gelernt haben, was Politiker und Politikerinnen motiviert und wie Politik tatsächlich funktioniert."

Der podcast betrachtet aktuelle Themen der Woche aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und bietet umfassende Analysen. Mit dem Titel "unter 3" wird augenzwinkernd auf eine ungeschriebene Regel bei Hintergrundgesprächen zwischen Politik und Medien angespielt, dass entsprechende Infos nicht zitiert werden dürfen.

Die erste Episode ging mit Katrin Göring-Eckardt, der damaligen Fraktionsvorsitzenden von B90/Die Grünen, auf Sendung. Seitdem waren 54 Frauen und 45 Männer dabei. Darunter Bärbel Bas, Bundestagspräsidentin, Christian Wulff Bundespräsident a.D., die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert, der Regierungschef von Liechtenstein, Daniel Risch.

Zu finden sind alle Folgen des podcasts unter phoenix.de, in der ARD-Audiothek sowie auf nahezu allen Plattformen wie Spotify oder iTunes, auf denen es Podcasts gibt.

Der podcast mit Olaf Scholz ist ab Freitag ca. 16.30 Uhr verfügbar.

