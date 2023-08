WDR Westdeutscher Rundfunk

„Wir sind Heimat“: WDR 4-Programm wird noch regionaler

Köln (ots)

Mehr Leben aus Nordrhein-Westfalen und seinen vielen Regionen - das ist der zentrale Bestandteil des neuen WDR 4-Programms ab September. Unter dem neuen Claim „Wir sind Heimat“ werden regelmäßig Lokalzeit-Reporterinnen und -Reporter im Tagesprogramm Einzug halten, die Frühsendung wird neu gestaltet, zu hören sind mehr regionale Themen und die Menschen im Land werden durch mehr interaktive Sendeformate hörbarer im Programm. Ein neues WDR 4-Layout unterstützt die inhaltlichen Veränderungen.

Bekannte Stimmen, neue Inhalte

In der Frühsendung begleiten unsere bekannten Moderations-Duos Carina & Stefan Vogt und Jürgen Mayer & Cathrin Brackmann die Menschen ab 6 Uhr in den Tag: mit Informationen, Unterhaltung und dem aktuellen Wetter aus ihrer Region.

„Unsere Moderatorinnen und Moderatoren sorgen für einen entspannten, gut gelaunten Morgen mit den wichtigsten Themen aus Nordrhein-Westfalen, Unterhaltung und viel guter Musik“, sagt WDR 4-Programmchef Jürgen Kraus, „sie sind gleichzeitig leidenschaftliche Radiomacher und nah dran an den Menschen im Land.“

Der Nachmittag wird ab dem 1. September „WDR 4 – Lokalzeit“ heißen und sich dem Leben in Nordrhein-Westfalen widmen. Werktags von 14 bis 18 Uhr kommen hier die neuen Lokalzeit-Reporterinnen und Reporter zum Einsatz, die dann in Nordrhein-Westfalen unterwegs sind und ihre Geschichten erzählen. Die Lokalzeit bei WDR 4 wird im Wechsel von Bastian Bender, Christian Terhoeven und Janine Breuer-Kolo moderiert.

Interaktion auch am Wochenende

Das Bundesland Nordrhein-Westfalen und die Interaktion zwischen WDR 4 und seinen Hörerinnen und Hörern stehen auch am Wochenende im Vordergrund. Der Samstagvormittag gehört künftig einem der beliebtesten Radio-Moderatoren aus Nordrhein-Westfalen: von 9 bis 14 Uhr läuft ab dem 2. September „Christian Terhoeven am Samstag“. Unterstützung bekommt er dabei jede Woche von der prominenten WDR-Fernsehmoderatorin Yvonne Willicks, die Christian Terhoeven und seinen Hörer:innen mit spannenden Tricks zeigt, wie man die Welt ein kleines bisschen besser machen kann.

Am Wochenende stehen weitere Änderungen an: Freitagabends heißt es ab sofort „Ab in die 80er“, eine Sendung, die sich musikalisch also ganz auf das beliebteste Jahrzehnt er WDR 4-Hörerschaft fokussiert. Die Sendung „Mittendrin“ (bislang samstags von 8 bis 9 Uhr) wandert auf den Sonntagmorgen und dauert künftig 3 Stunden von 6 bis 9 Uhr. Auch die Satiresendung „Scheinwerfer“ wechselt vom Samstag um 18 Uhr unter dem neuen Namen „Satire am Sonntag“ zur gleichen Uhrzeit auf den Sonntag.

Zeitgleich mit den programmlichen Veränderungen bekommt WDR 4 ein neues Audio-Design, mit Tobias Häusler und Britta Becker-Lammert ein neues Station-Voice-Pärchen und einen neuen Claim. Neben dem Claim „Wir sind Heimat“ gibt es weiterhin die Musikpositionierung „80er und die größten Klassiker“, die im Herbst 2022 eingeführt wurde.

WDR 4 erreicht laut 1,98 Millionen Menschen täglich (Quelle: Tagesreichweite Montag bis Freitag in NRW aus der MA Audio 2023/II)

