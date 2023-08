WDR Westdeutscher Rundfunk

„Tag des offenen Studios“ in Düsseldorf – WDR und ZDF laden ein

Köln (ots)

Am 26. August laden WDR und ZDF zu einem „Tag des offenen Studios“ nach Düsseldorf ein. Von 10.00 bis 16.00 Uhr sind Besucherinnen und Besucher willkommen, hinter die Kulissen des Funkhauses im Düsseldorfer Medienhafen zu blicken – und sich über die Arbeit der öffentlich-rechtlichen Sender vor Ort zu informieren.

Das Funkhaus beheimatet neben mehreren Redaktionen des WDR auch das ZDF-Landesstudio für Nordrhein-Westfalen und die Redaktion „Volle Kanne - Service täglich“. Zudem ist hier der Sitz der Korrespondentin des Deutschlandradios für das bevölkerungsreichste Bundesland.

Die Sender bieten Führungen durch Studios und Regieräume an. Zudem können Interessierte an Ständen mit den Macherinnen und Machern der Programme ins Gespräch kommen. Ebenfalls mit dabei: Maus und Mainzelmännchen, die für Unterhaltung von Jung und Alt sorgen.

Eingeladen ist das Publikum außerdem zum Dialog: In zwei Diskussionsforen informieren Verantwortliche von WDR, ZDF und DLR über ihre journalistische Arbeit am Standort Düsseldorf und zeigen, mit welchen Herausforderungen der Journalismus in Zeiten künstlicher Intelligenz und der Verbreitung von Fake News konfrontiert ist.

Bei "Volle Kanne"-Moderator Florian Weiss diskutieren um 12.00 Uhr der künftige Studioleiter des ZDF-Landesstudios NRW Normen Odenthal, WDR-Digitalexperte Jörg Schieb und WDR-Landespolitik-Redakteur Henrik Hübschen die Frage "Was können wir in Zeiten von künstlicher Intelligenz und Fake News noch glauben?".

Henrik Hübschen lädt um 14.00 Uhr zur Diskussion unter dem Titel "Ihre Fragen zu unserer Arbeit" und begrüßt auf dem Podium Ralph Goldmann, ZDF-Redakteur im Studio Düsseldorf, DLR-Landeskorrespondentin Felicitas Boeselager und Jochen Trum, WDR-Leiter Programmgruppe Politik und Dokumentation NRW.

Interessierte Gäste sind herzlich eingeladen, Fragen zur Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu stellen und mitzudiskutieren.

Im Funkhaus Düsseldorf produziert der WDR die „Lokalzeit aus Düsseldorf“, die „Lokalzeit am Samstag“ und die „Lokalzeit“ auf WDR 2 für Rhein und Ruhr. Zudem hat die landespolitische Redaktion mit den Sendungen „WDR 5 Westblick“ und „Westpol“ ihren Sitz hier. Im Funkhaus entstehen außerdem verschiedene digitale Formate des WDR.

Das ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen berichtet von hier aus über das Geschehen im Land, das ZDF-Vormittagsformat „Volle Kanne - Service täglich“ sendet ebenfalls aus Düsseldorf.

