Mona Ameziane moderiert „Westart“

Mona Ameziane (29, „Aktuelle Stunde“, 1LIVE) wird neue Moderatorin der WDR-Kultursendung „Westart“. Hauptmoderatorin bleibt Siham El-Maimouni (38, „Westpol“, „Sendung mit der Maus“, „ttt“ u.a.) mit drei von vier Sendungen pro Monat. Ameziane übernimmt die Moderation von Thilo Jahn, der künftig als Headautor für „Westart“ arbeiten wird.

Mona Ameziane: „Ich freue mich sehr, Teil von Westart zu werden, einer Sendung, die so viel von dem verbindet, was mich beruflich und privat bewegt. Ich habe eine tiefe Leidenschaft für alle Themen rund um Gesellschaft, Literatur und Kunst und kann es deshalb kaum erwarten, mit den Menschen im Westen vor und hinter die Kulissen der Kulturszene in NRW zu blicken!“

Erstmals zu sehen ist Mona Ameziane am 16.September 2023 in der „Westart“ (18:15 Uhr im WDR Fernsehen und jederzeit in der ARD Mediathek). Sie moderiert dann aus dem Ringlokschuppen in Mülheim an der Ruhr – ein Ort für zeitgenössisches Theater, Performance und Tanz. Hier finden unter anderem Kabarett-, Comedy- und Konzertabende statt. Themen der Sendung sind: das HundertPro Festival, das im Ringlokschuppen 14 künstlerische Arbeiten auf drei Bühnen zeigt, die Ausstellung „Tod und Teufel. Faszination des Horrors“ im Kunstpalast Düsseldorf sowie das Sachbuch „Migrantenmutti“ von Elina Penner und das Afrika Film Festival in Köln.

Zurück aus der Sommerpause: „Westart“ am 19. August mit Siham El-Maimouni

Schon am kommenden Samstag (19.8.2023) meldet sich Siham El-Maimouni mit der „Westart“ aus der Sommerpause zurück. Die 38-Jährige moderiert die Sendung aus dem Lantz’schen Skulpturenpark in Düsseldorf. Die denkmalgeschützte Grünanlage verwandelt sich im Sommer in einen außergewöhnlichen Skulpturengarten. Weitere Themen sind die Ausstellung „Beyond Fame – Die Kunst der Stars“ im NRW Forum Düsseldorf, Fatih Çevikkollus neues Buch „Kartonwand“, die Performance „Skatepark“ auf der Ruhrtriennale in der Jahrhunderthalle in Bochum und der Dokumentarfilm „Le Mali 70“.

Über Mona Ameziane

Mona Ameziane wurde 1994 in Marl geboren. Sie hat zahlreiche Kulturveranstaltungen moderiert, darunter den Grimme Online Award, den Deutschen Kamerapreis und die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Bei 1LIVE präsentiert sie seit 2017 die wöchentliche Büchersendung „Stories“, im WDR Fernsehen moderiert sie seit 2022 die „Aktuelle Stunde“. Ausgezeichnet wurde sie mit dem Kurt-Magnus-Preis (2019) und war für den Deutschen Radiopreis 2021 als Beste Newcomerin nominiert. Mona Ameziane hat Journalistik studiert, nahm an der WDR-Talentwerkstatt „grenzenlos“ teil und schloss 2016 ihr WDR-Programmvolontariat ab.

Über Siham El-Maimouni

Siham El-Maimouni wurde 1985 in Duisburg geboren. Sie hat Politik- und Verwaltungswissenschaft sowie Soziologie studiert. Ihr Volontariat absolvierte sie bei Antenne Düsseldorf. Nach freiberuflichen Tätigkeiten für Zeitungen, private und öffentlich-rechtliche Radiosender arbeitet sie seit 2010 für verschiedene Redaktionen des WDR, aktuell u.a. für „ttt – titel thesen temperamente“, „Westpol“, „Die Sendung mit der Maus“ und „WDR 5 Westblick“. Siham El-Maimouni wurde für ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Deutschen Radiopreis 2015 für die beste Moderation.

Über „Westart“

Neue Trends und Kultur-Hotspots: Die „Westart“ bietet dem Publikum Reportagen und Berichte über Kulturereignisse in Nordrhein-Westfalen, Porträts spannender Künstler und Blicke hinter die Kulissen. Neue Bücher und Filme, sehenswerte Ausstellungen und Musikevents, aktuelle Gesellschaftsphänomene und brisante Kulturpolitik. Immer samstags von 18:15 bis 18:45 Uhr und jederzeit in der ARD Mediathek.

