ProSieben gewinnt den Samstag mit "Schlag den Star"

Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar erste Doppelsieger

Unterföhring (ots)

28. Mai 2023. Rekordverdächtig: "Schlag den Star" feiert am Samstagabend eine seiner längsten Ausgaben. Muss man bei doppelt so vielen Gegnern auch doppelt so viel erklären?Im ersten Duell der Duos liefern sich "The BossHoss" und Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Immer wieder wechselt die Führung, bis die Comedians den Abend nach 14 Spielen mit 62:43 für sich entscheiden.

Sehr starke 16,3 Prozent der jungen Zuschauer:innen (14-49 J.) verfolgen am Samstagabend das Duell und machen ProSieben zum erfolgreichsten Sender am Samstag. Insgesamt sehen 4,68 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) sehen die Show auf ProSieben.

Für die Gewinner Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar war es ein aufregender Abend, Bielendorfer: "Bei dem Spiel mit den Sprichwörtern konnte ich nicht mehr denken und mich nicht mehr bewegen. Das sind so krasse Spiele, du kannst dich nicht darauf vorbereiten. Es ist einfach toll, diese Show zusammen zu machen. Man kann sich gegenseitig anfeuern und motivieren. Wir sind allen von ProSieben dankbar, dass uns diese Chance gegeben wurde. Der größte Gewinn: Wir sind noch mehr zusammengewachsen als zuvor."

Auch "The BossHoss" ziehen ein positives Fazit. Sascha Vollmer: "Ich war nicht nur aufgeregt, ich hatte richtig Angst! Ich wusste, dass wir beide nicht die Sportskanonen sind. Wir sind halt Musiker und haben unseren Kopf in erster Linie. Die anderen beiden sind sehr schlagfertig, sehr flink und auf zack. Ich bin jetzt wirklich erleichtert, denn ich finde wir waren super. Es war wirklich ein Kopf an Kopf Rennen. Es war sehr harmonisch, super Gegner und wir gönnen ihnen den Sieg von Herzen."

In der nächsten Ausgabe "Schlag den Star" am 10. Juni treten Rebecca Mir und Nilam Farooq gegeneinander an.

"The BossHoss" gegen Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar - das Spiele-Protokoll

Spiel 1 - Doppel-Schlitten

Schlittenfahren im Sommer? "The BossHoss" und Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar müssen mit einem Schlitten über den Studioboden ins Ziel rutschen. Mit viel Anstrengung gewinnen "The BossHoss" das erste Spiel. 1:0 für die Sänger.

Spiel 2 - Auffangen

Achtung! Fallende Gegenstände! Einer der Gegner lässt Gegenstände eine Rampe herunterrutschen, der Teampartner fängt sie mit einem Tablett auf und legt diese auf einem Tisch ab. Die Gegner spielen immer abwechselnd. Mit etwas mehr Geschick gewinnen "The BossHoss". 3:0 für Alec und Sascha.

Spiel 3 - Wer sind die?

Elton zeigt den Gegnern ein Bild in dem zwei Promi-Gesichter vermischt wurden. Die Gegner sollen als Team beide Promis nennen, jeder Spieler einen. Ohne sich vorher abzusprechen. Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar können sich mit ihrer Promikenntnis durchsetzen. Es steht 3:3.

Spiel 4 - Ausliefern

Zeit für das Abendessen. Ein Teammitglied packt das Essen ein, der andere liefert es aus, indem er mit einem Auto über einen Parcours fährt. Wer als Erster an der Haustür klingelt und die Bestellung korrekt eingepackt hat, gewinnt das Spiel. Schneller ausliefern können "The BossHoss" und gewinnen damit Spiel Nr. 4. Sie führen mit 7:3.

Spiel 5 - Beachsoccer

Fußball ist Thema des Tages am Samstag: "The BossHoss" und Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar duellieren sich im Beachsoccer. Die beiden Comedians können das Spiel erfolgreich mit fünf Toren für sich entscheiden. Mit 8:7 gehen sie erstmals in Führung.

Spiel 6 - Gedankenlesen

In diesem Spiel beantworten alle vier Spieler gleichzeitig eine Frage. Um einen Punkt zu bekommen, müssen die Antworten der jeweiligen Teampartner identisch sein. Die lange Freundschaft der "The BossHoss"-Frontmänner zahlt sich aus. Sie gehen mit 13:8 wieder in Führung.

Spiel 7 - Transportieren

"Das ist sogar für mich anstrengend!", stellt Elton fest. Die Gegner transportieren Gegenstände durch das Studio, ohne die Hände zu benutzen. Die beiden Comedians beweisen starken Teamwork und entscheiden "Transportieren" für sich. 15:13 für sie.

Spiel 8 - Schreiben

"The BossHoss" und Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar müssen in diesem Spiel ein vorgegebenes Wort auf die Vorderseite einer Tafel schreiben, ohne es selbst zu sehen. Mit "Ring" errät Bastian das letzte Wort und gewinnt somit gemeinsam mit seinem Teampartner Özcan das Spiel. Mit 23:13 bauen sie ihre Führung weiter aus.

Spiel 9 - Doppel-Säge

In "Doppel-Säge" ist Arm-Power gefordert. Mit einer Säge müssen die beiden Teams eine Holzscheibe schnellstmöglich absägen. Dank Ausdauer und Kraft sägen die Sänger als Erste zwei Holzscheiben ab und gewinnen somit das 9. Spiel. Mit 23:22 liegen Bielendorfer und Cosar allerdings noch mit einem Punkt vorn.

Spiel 10 - Rückwärts aufsagen

Wort für Wort müssen die beiden Teams Redewendungen rückwärts aufsagen. Dabei sagt jeder Teampartner abwechselnd ein Wort. "The BossHoss" kennen sich sehr gut aus und können daher dieses Spiel mit der Redewendung "Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch" gewinnen. 32:23 für die beiden Musiker.

Spiel 11 - Kurbelauto

Hindernisse auf der Strecke! Diese müssen die Sänger und die Comedians mit einem Kurbelauto umfahren und schnellstmöglich ins Ziel kommen. Die Country-Rocker fahren in den letzten Runden schneller und sichern sich daher das Spiel. Mit 43:23 kommen sie dem Sieg ein Stück näher.

Spiel 12 - Blamieren oder kassieren

Natürlich wieder rotes Sakko. Natürlich wieder Jubel im Publikum. Das wohl beliebteste Spiel bei "Schlag den Star" geht souverän an die Comedians Bielendorfer und Cosar. Mit 43:35 bleiben "The BossHoss" aber weiter in Führung.

Spiel 13 - Weintrauben

Wer kennt es nicht? Weintraube in die Luft werfen, sodass der andere sie mit dem Mund auffängt. Die Gegner sollen eine Weintraube über eine Latte werfen - der Teampartner muss mit dem Mund auffangen. Die Comedians spielen genauer und sichern sich 13 Punkte im 13. Spiel. Mit 48:43 ziehen Bielendorfer und Cosar wieder an den Musikern vorbei.

Spiel 14 - BallBall

"Das schönste Spiel kommt am Ende!" Elton freut sich darauf, dass die beiden Teams einen in der Mitte liegenden Basketball so mit Tennisbällen abwerfen müssen, dass er auf die Seite des gegnerischen Teams rollt. Die Comedians werfen genauer und gewinnen das letzte Spiel des Abends und somit auch das Duo-Duell bei "Schlag den Star" mit 62:43 Punkten.

