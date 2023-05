ProSieben

Vor dem Duell der Duos bei "Schlag den Star" tönen "The BossHoss": "Heute ist Schluss mit lustig!"

25. Mai 2023. Boss gegen Hoss? Niemals! Bratwurst gegen Baklava? Ausgeschlossen! Diese Paare sind unzertrennlich. Deswegen lädt ProSieben am Samstag zu einer ganz besonderen Ausgabe von "Schlag den Star". In der Show treten erstmals zwei Duos gegeneinander an. Live. Wer entpuppt sich als bestes Paar Deutschlands? Die beiden "The BossHoss"-Frontmänner Sascha Vollmer und Alec Völkel? Oder die "Bratwurst und Baklava"- Comedians Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar?

"The BossHoss" nehmen die Herausforderung ernst: "Heute ist Schluss mit lustig. Die Spaßvögel machen wir platt. Nach Drehschluss spendieren wir den kleinen Jungs zum Trost gern eine Runde Ponyreiten!" Doch dafür haben "Bratwurst und Baklava" nur Hohn übrig: "Wir haben keine Chance gegen 'The BossHoss', denn in puncto Erfolglosigkeit sind sie die Besten."

Am Samstagabend treten "The BossHoss" nicht nur als Gegner, sondern auch als Musik-Act auf. Sie präsentieren "Nice But No" aus ihrem aktuellen Album. Nico Santos legt mit "Number 1" nach.

In bis zu 15 Runden treten die beiden Duos bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinner erhalten 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV.

"Schlag den Star" am Samstag, 27. Mai 2023, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

