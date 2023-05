ProSieben

Team ProSieben siegt gegen Joko & Klaas: Das besondere Staffelfinale von "Joko & Klaas gegen ProSieben" punktet mit überragenden 20,1 Prozent Marktanteil

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Die Staffel endet mit einem spektakulären Finale: 777 Mitarbeiter:innen des Senders treten am Dienstagabend in "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas" an und können sich im Finale durch die Weisheit der Vielen den Gewinn der Show und damit den Sieg für ProSieben erspielen. Dadurch mussten sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ganz in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen und einen Tag lang in der ProSieben-Kantine aushelfen und den Mitarbeiter:innen in Unterföhring Essen servieren.

Die Spezial-Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" triumphiert mit herausragenden 20,1 Prozent Marktanteil in der Prime Time am Dienstag bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Late Prime überzeugt auch "Late Night Berlin" mit starken 14,6 Prozent Marktanteil (14-49 J.). Mit sehr guten 12,0 Prozent Tagesmarktanteil gewinnt ProSieben außerdem den Dienstag in der jungen Zielgruppe (14-49 J.).

ProSieben zeigt neue Folgen der Erfolgsshow im Herbst.

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 24.05.2023 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt: Kevin Körber Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 email: kevin.koerber@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell