ProSieben

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum": Das sind Heidi Klums Top Ten

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

17. Mai 2023. Heidi Klum hat sich festgelegt. Für diese zehn Models ist der große Traum zum Greifen nah. Anna, Coco, Katherine, Ida, Mirella, Nicole, Olivia, Selma, Somajia und Vivien treten am Donnerstag bei "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" an, das Finale fest im Blick.

Die Top Ten: Von A wie Anna bis V wie Vivien

Anna (24, Bochum) studiert Biologie, spielte in der Westfalenliga Fußball und will jetzt Model werden. Bei Fotoshootings überzeugt sie mit ihrer Wandelbarkeit.

Coco (21, München) träumt von Chanel: Eine Beauty-Kampagne für das Label zu shooten, ist ihr großes Ziel. Cocos Fotos bleiben durch die hypnotisierenden blauen Augen und ihr ausdrucksstarkes Gesicht in Erinnerung.

Katherine (20, Flensburg) glänzt durch ihre Willensstärke und die Gabe, sich auf den Punkt konzentrieren zu können. Woche für Woche konnte sie sich steigern und hat sich so den Einzug in die Top Ten verdient.

Ida (23, Köln) lebte schon in vier verschiedenen Ländern: Albanien, Griechenland, Belgien und Deutschland. Bei #GNTM überzeugte Ida in zwei Castings und wurde von Intimissimi und Zoé Lu gebucht.

Mirella (21, Berlin) ist in ihrer Freizeit gerne kreativ: Sie singt, schreibt Gedichte und fotografiert.

Nicole (49, Offenbach am Main) lebte in den Neunzigern mit Heidi Klum in einer Model-WG. Bei #GNTM sahen sich die beiden das erste Mal seit 30 Jahren wieder.

Olivia (22, Hamburg) kämpft bei #GNTM nicht nur für sich, sondern auch für ihre alleinerziehende Mutter. Olivia würde ihr gerne etwas zurückgeben, weil ihre Mutter viel für sie aufgegeben hat.

Selma (18, Berlin) tanzte als Kind vier Jahre lang im "Jungen Ensemble" des Friedrichsstadtpalasts. Sie konnte bereits zwei Castings für sich entscheiden.

Somajia (21, Bielefeld) tauschtedie Neonlichter ihres Tankstellenjobs gegen das Scheinwerferlicht bei #GNTM. Sie sammelt leidenschaftlich Schuhe und erweitert bei regelmäßigen Shoppingtouren ihre Sammlung.

Vivien (22, Koblenz) ist zweisprachig aufgewachsen, spricht fließend portugiesisch und deutsch. Mit ihrer brasilianischen Mutter kocht sie gerne - Am liebsten Gerichte aus der Heimat ihrer Mutter.

#GNTM glänzt. Nach 13 Folgen kommt die aktuelle Staffel auf fantastische 19,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauer:innen (Z. 14-49 J.).

Folge verpasst?

#GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Außerdem kann man sich auf GNTM.de alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ansehen. Und auch auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlung in der Mediathek.

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite http://presse.prosieben.de/GNTM2023 und auf GNTM.de

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben

Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 17.05.2023 (vorläufig gewichtet) Pressekontakt: Tina Land, Lisa Wittke Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172 email: tina.land@seven.one, lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Susanne Karl-Metzger phone: +49 (0) 89 95 07 - 1173 email: susanne.karl@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell