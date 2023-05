ProSieben

Überraschende Enthüllung. Strahlender Sieger. "The Masked Singer" dominiert den Samstagabend

Luca Hänni gewinnt

7. Mai 2023.

7. Mai 2023. Rätsel gelöst! Luca Hänni gewinnt als DER SCHUHSCHNABEL die achte Staffel von "The Masked Singer". Zuvor lüften Felicitas Woll (DER IGEL), Patricia Kelly (MYSTICA) und Melissa Khalaj (DER FROTTEEFANT) ihre Masken vor dem begeisterten Publikum. Mit sehr schönen 16,8 Prozent Marktanteil gewinnt ProSieben bei den jungen Zuschauer:innen (Z. 14-49 J.) klar den Samstagabend. Insgesamt sehen 4,83 Millionen Menschen (Nettoreichweite) das Finale der ProSieben-Erfolgsshow.

"Das war ein großes Abenteuer. Ich werde die Zeit hier sehr vermissen. Ich konnte eine ganz neue Seite an mir zeigen, das hat mir mega Spaß gemacht. Der Schuhschnabel und ich waren das perfekte Team", resümiert Sieger Luca Hänni im Interview.

Im Anschluss punktet das Magazin "The Masked Singer - red. Spezial", moderiert von Annemarie Carpendale, mit starken 12,4 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).

Matthias Opdenhövel: "Den Namen hat noch keiner genannt."

Für die größte Überraschung des Abends sorgte der zweitplatzierte IGEL. Das Rateteam und die Zuschauer:innen in der JoynMe-App tippen auf Stefanie Kloß, Stephanie Stumph und Judith Williams - und tappen damit komplett im Dunkeln. Moderator Matthias Opdenhövel verrät kurz vor der Demaskierung: "Den Namen hat noch keiner genannt." DER IGEL lüftet die Maske und enthüllt Schauspielerin Felicitas Woll: "Das war ein berauschendes Gefühl. Atemberaubend. Igelotastisch. Ich konnte selbst gar nicht glauben, dass niemand auf meinen Namen gekommen ist und alle von Anfang an dachten, dass eine Profisängerin darunter steckt."

MYSTICA landet auf dem dritten Platz und entpuppt sich als Patricia Kelly: "Ich bin so erleichtert und so glücklich. Dass ich es so weit schaffe, hätte ich nie gedacht, weil vielen Leuten schnell klar war, wer ich bin. Ich hatte versucht meine Stimme zu verstellen, aber das hat nicht funktioniert."

Aus dem zuerst demaskierten FROTTEEFANT strahlt eine glückliche Melissa Khalaj: "Was für eine wilde Reise. Komplett crazy. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr was ich ohne diese Maske machen soll. Ich durfte sechs Wochen dabei sein - das ist völlig irre. Es war eine tolle Erfahrung."

