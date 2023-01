Big Pictury GmbH

Salzgitter Digital Solutions verbildlicht umfassenden Transformationsprozess in einem Big Picture

Mitarbeiter:innen bei komplexen Transformationsprozesse an die Hand zu nehmen: Das ist gar nicht immer so einfach. Es sei denn, man bildet das Ganze einfach in einem Big Picture ab, und macht so Unübersichtliches auf einen Blick ersichtlich. So wie die Salzgitter Digital Solutions GmbH.

Die Salzgitter Digital Solutions GmbH ist eines der deutschlandweit führenden IT-Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Stahlerzeugung, Stahlverarbeitung, Handel und Technologie. Das 100prozentige Tochterunternehmen der Salzgitter AG wurde 1989 gegründet und hat seinen Firmensitz in der Hauptverwaltung des Mutterkonzerns in Salzgitter. Hier, in der Nähe von Braunschweig, bilden heute rund 450 Mitarbeiter:innen die gesamte Wertschöpfungskette ab: Von der Organisationsberatung und Entwicklung von Lösungen für die Informationsverarbeitung bis zur Erbringung von Service- und Rechenzentrumsleistungen.

Die Herausforderung

Im Zuge umfassender Umstrukturierungsmaßnahmen verdoppelte sich die Belegschaft der Salzgitter Digital Solutions GmbH im Jahr 2022 von ca. 210 Mitarbeiter:innen auf rund 450. Die Gründe hierfür liegen einerseits in einer weitreichenden Dekarbonisierungs-Strategie, welche der Salzgitter-Mutterkonzern bereits seit einiger Zeit verfolgt, und der zu einer hohen Nachfrage von IT-Leistungen geführt hat. Darüber hinaus steigt auf Kundenseite kontinuierlich der Support-Bedarf bei der allgemeinen Digitalisierung ihrer Prozesse sowie dem Ausbau der IT-Sicherheit.

Ziel aller Umstrukturierungsmaßnahmen war und ist es, die Effektivität und Effizienz des Unternehmens zu steigern. Dazu sollten auch eine bessere interne Zusammenarbeit als auch eine höhere Transparenz des Leistungsangebots gegenüber den Kunden beitragen. Um dieses Ziel zu erreichen, entschied sich die Salzgitter Digital Solutions GmbH dafür, zusammen mit der Big Pictury GmbH aus Hamburg ein Big Picture zu erstellen, das den Transformationsprozess des Unternehmens und das Umfeld, in dem er sich vollzieht, anschaulich macht.

Die Lösung

Menschen aus zwei Gesellschaften (der Salzgitter Digital Solutions GmbH und des Mutterkonzerns, der Salzgitter AG) den Wandel im Unternehmen nicht nur einfach zu veranschaulichen, sondern sie auch für ebensolchen zu begeistern - das war die Hauptaufgabe, die das gewünschte Big Picture erfüllen sollte. Gelungen ist dies, indem der Transformationsprozess durch einen Pfad von der suboptimalen Ausgangslage bis hin zu dem neuen, wirksamen "Getriebe" (dargestellt durch mehrere Zahnräder) illustriert wurde. Das Big Picture macht auf eine einfache und einprägsame Weise deutlich, wie dieses neue "Getriebe" mit all seinen Komponenten (Mitarbeiterentwicklung, Konzern-Strategie, Kundenorientierung sowie Wertesystem des Unternehmens) funktioniert, wie es sich entwickelt hat, und wo die Reise zukünftig hingehen wird. Präsentiert wurde das Big Picture erstmals bei den "Welcome Days", zu denen alle Mitarbeitenden der Gesellschaft eingeladen waren. Hier wurde das Big Picture mit großer Begeisterung aufgenommen und zog in der Belegschaft schnell die Blicke und das Interesse auf sich.

"Mit dem Big Picture ist es uns gelungen, unseren Weg und unsere Ziele sowie die dafür notwendigen Informationen eingängig, einladend und schnell aufnehmbar zu vermitteln." Uwe Kruse, Geschäftsführer Salzgitter Digital Solutions GmbH

Über die Big Pictury GmbH, Hamburg

Big Pictury entwickelt visuelle Erklärmedien, bei denen "das große Ganze" auf einen Blick ersichtlich wird und Zusammenhänge klarer werden. Die individuell angefertigten Bilder und visuellen Tools können analog und digital eingesetzt werden, um komplexe Themen einfach zu kommunizieren und gemeinsam zu bearbeiten.

