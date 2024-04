Neue Osnabrücker Zeitung

Ukraine-Diplomat Andrij Melnyk: "Ich glaube nicht, dass Donald Trump die Ukraine im Stich ließe"

Früherer Botschafter in Berlin: "Unterhalte Kontakte zu einigen wichtigen Leuten aus dem Trump-Lager"

Osnabrück (ots)

Der ukrainische Diplomat und frühere Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat der allgemeinen Erwartung widersprochen, dass Donald Trump im Falle eines Sieges bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen die Unterstützung für die Ukraine zurückfahren würde. "Ich persönlich glaube das nicht", sagte Melnyk im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Als Donald Trump das erste Mal Präsident wurde, hatten wir schon Gelegenheit, seine Rhetorik vor der Wahl mit dem zu vergleichen, was er nach dem Wahlsieg getan hat."

Damals habe es viele Befürchtungen gegeben, die USA würden sogar die Nato verlassen, so Melnyk. "Das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Ich nehme an, dass es diesmal auch so laufen könnte."

Es gebe schon jetzt viele vertrauliche Gesprächskanäle zwischen Kiew und den US-Republikanern, sagte Melnyk der NOZ weiter. "Ich persönlich unterhalte auch Kontakte zu einigen wichtigen Leuten aus dem Trump-Lager". Es sei für die Ukraine schon immer überlebenswichtig gewesen, "enge Kontakte zu beiden politischen Lagern zu pflegen".

lwie

