PHOENIX

phoenix live: Kanzler-Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern in Erfurt - Donnerstag, 10. August 2023, ab 18.30 Uhr

Bonn (ots)

Am Donnerstag trifft Bundeskanzler Olaf Scholz in Erfurt mit rund 200 Bürgerinnen und Bürgern zum sogenannten Kanzler-Gespräch zusammen. Das Treffen findet auf der Parkbühne im egapark in Erfurt statt. Es ist das neunte Gespräch dieser Reihe, die den Kanzler durch alle deutschen Bundesländer führen soll. Alle Fragen sollen erlaubt sein. Auf diese Weise möchte der Kanzler erfahren, was die Menschen bewegt und was ihre Anliegen an die Politik seien, so heißt es auf einer Seite des Bundeskanzleramtes.

phoenix übertragt das Kanzler-Gespräch live ab 18.30 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung ist mit 90 Minuten angesetzt.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell