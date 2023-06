PHOENIX

Ukraine-Botschafter Makeiev über Staudamm-Sprengung: "Das war typisch russisch!"

Nach der verheerenden Sprengung des Kachowka-Staudamms in der Region Cherson hat der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, im phoenix-Interview von russischer "Folter" am ukrainischen Volk gesprochen. Angesichts der ausgelösten Fluten erwarte er eine massive Umwelt-Katastrophe. Makeiev warnte, der Vorfall könne sich auch auf das wichtige Kühlsystem des Atomkraftwerks Saporischschja, den Dnipro-Fluss aufwärts, auswirken.

"Es ist eine verheerende Katastrophe für die Menschen, für die Umwelt", so Makeiev. Die Menschen vor Ort müssten das Gebiet, in dem viele Städte und Dörfer überflutet seien, verlassen. "Es ist eine Riesen-Überschwemmung und herzzerreißend, was wir aus der Ukraine berichtet bekommen."

Während Russland einen angeblichen ukrainischen Beschuss für den Bruch des Staudamms verantwortlich macht, erklärte Botschafter Makeiev gegenüber phoenix: "Die Russen haben den Damm noch im Oktober letzten Jahres vermint. Wir hatten schon unsere Untersuchungen gemacht und vorgewarnt, was passiert, wenn die Russen den Damm sprengen."

Als Motiv für den Angriff auf das zivile Ziel nannte der Diplomat russische Kriegstaktik: Durch die Überschwemmung der Region versuche Russland, die erwartete ukrainische Gegenoffensive zu stoppen. "Verstehen oder begreifen kann man das nicht."

Makeiev rief andere Staaten auf, die Sprengung des Damms auf das Schärfste zu verurteilen. Er forderte, "dass diese russischen Handlungen mit weiteren politischen Folgen und Sanktionen" bestraft werden. "Das war typisch russisch, einfach einen Damm zu sprengen und die Menschen leiden zu lassen."

