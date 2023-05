PHOENIX

Janine Wissler (Linke): Können erfolgreich sein, wenn wir Inhalte nach vorne stellen

Bonn/ Berlin (ots)

Die Bundesvorsitzende der Partei die Linke, Janine Wissler, sieht das gute Abschneiden ihrer Partei bei der Bürgerschaftswahl in Bremen als Ergebnis einer klaren inhaltlichen Ausrichtung im Wahlkampf. "Bremen zeigt gut, dass wir bei Wahlen erfolgreich sein können, wenn wir verankert sind, wenn wir gute praktische Politik machen und vor allem, wenn wir die Inhalte nach vorne stellen. Das hat in Bremen total gut funktioniert, die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer haben einen großartigen Wahlkampf gemacht", sagte Wissler bei phoenix. Beigetragen zum Wahlerfolg, hätten auch die Beliebtheit der Spitzenkandidatinnen Kristina Vogt und Claudi Bernhard.

Um auch in anderen Bundesländern und im Bund erfolgreich zu sein, müsse es der Linken gelingen, deutlich zu machen, "was unsere Alternativen, unsere Ideen sind, als Alternative zur Ampel-Politik. Gerade das Thema soziale Gerechtigkeit ist ja ein ganz drängendes", so die Linken-Vorsitzende. "Wir müssen deutlich machen, für welche Politik wir stehen. Ich denke, die Linke muss überall praktisch unter Beweis stellen, warum es sie braucht, und das können wir in der Regierung tun, das können wir auch in der Opposition tun, aber wir müssen eben zeigen, wir beschäftigen uns nicht mit uns selbst, sondern mit den Sorgen und Nöten der Menschen und wir haben Vorschläge, wie wir Dinge verändern können", sagte Janine Wissler bei phoenix.

Das komplette Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/cM

