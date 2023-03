PHOENIX

Wehrbeauftragte Eva Högl: "Drücke dem Verteidigungsminister die Daumen für die Haushaltsverhandlungen"

Berlin / Bonn (ots)

Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), hat sich erneut für eine Erhöhung des Bundeswehretats ausgesprochen. "Bundesminister Pistorius ist jetzt mit der Forderung von zehn Milliarden Euro in die Verhandlung gegangen. Und ich sage mal: Ich drücke ihm die Daumen, dass er etwas erreicht bei den Haushaltsverhandlungen und zehn Milliarden wären jedenfalls ein guter Zuwachs im Einzelplan 14", sagte Högl im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Es gehe jetzt darum, dass der Verteidigungsetat sukzessive weiter anwachse, damit die Bundeswehr auch in den nächsten Jahren "vollständig gut finanziert wird und auch die laufenden Kosten, also den Betrieb, ausreichend finanzieren kann", so Högl weiter. Mit dem Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro könnten erstmal die wesentlichen Lücken bei der Bundeswehr geschlossen werden. Das Geld müsse jetzt erstmal vernünftig ausgegeben werden, forderte Högl. Langfristig sehe sie bei der Bundeswehr aber einen Bedarf von rund 300 Milliarden Euro, wenn man den Infrastrukturinvestitionsbedarf, die wachsenden Energie- und Personalkosten sowie die Inflation mit in Betracht ziehe.

Als weitere zentrale Herausforderung betonte Högl erneut den Personalbedarf der Bundeswehr. Ziel sei es, die Größe der Truppe bis 2030 von derzeit 183.000 auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten zu steigern. "Das ist ambitioniert und fordert von der Bundeswehr eine gewaltige Kraftanstrengung", so Högl. Die Neueinstellungen im vergangenen Jahr seien zwar gestiegen, aber die Abbrecherquote und auch der Rückgang der Bewerbungen bereiteten der Bundeswehr Sorgen. Die Bundeswehr müsse als Arbeitgeber attraktiver werden und es brauche eine moderne Führungskultur. Daneben müsse die Truppe in ihrer Werbung aber auch ein realistisches Bild vermitteln, was es bedeute, Soldat oder Soldatin zu sein, sagte Högl im Interview bei phoenix.

