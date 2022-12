PHOENIX

CDU-Generalsekretär Mario Czaja: "FDP ist eine große Enttäuschung"

Berlin/Bonn (ots)

Ein Jahr nach Start der neuen, von der Ampel-Koalition getragenen Bundesregierung hat CDU-Generalsekretär Mario Czaja für sich ein ernüchterndes Fazit gezogen. Im phoenix-Interview äußerte er seinen Unmut über die Politik der Ampel, insbesondere was die Rolle der FDP angeht: "Die FDP ist eine große Enttäuschung in dieser Koalition. Sie lässt im Grunde alle rot-grünen Projekte durchlaufen und finanziert sie auch noch." Bundesfinanzminister Christian Lindner sei für ihn ein "Schuldenfinanzminister", der für die "größte Staatsverschuldung" in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland verantwortlich sei. Es fehle der Haushaltspolitik an Generationengerechtigkeit. Auch für die gesamte Ampel-Regierung findet Czaja nur kritische Worte. Zwar habe diese "schon an der einen oder anderen Stelle auch richtige (Entscheidungen) getroffen". Diese seien "auf der Basis von Vorschlägen" getroffen worden, "die die Opposition gemacht habe." Deutschland werde durch Bundeskanzler Olaf Scholz unter Wert regiert, so Mario Czaja bei phoenix.

Das Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/ae

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell