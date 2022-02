ZDFinfo

Mainz (ots)

ZDFinfo-Programmänderung Woche 07/22 Mittwoch, 16.02. Bitte Programmänderungen beachten: 1.05 Putins Russland Vom Spion zum Präsidenten Großbritannien 2020 „Millionengeschäft Cannabis - Marokkos illegaler Exportschlag“ entfällt 1.50 Putins Russland Gegner im Visier Großbritannien 2020 „Cannabis made in Germany - Legale Geschäfte mit der Droge“ entfällt 2.35 Putins Russland Der ewige Präsident Großbritannien 2020 „Kriminelle Karrieren: Arjan Roskam - Der König des Cannabishandels“ entfällt 3.15 auslandsjournal - die doku: Frontland Unterwegs in der Ostukraine Ukraine/Deutschland 2022 „Drug Wars: Großbritannien und das Cannabis“ entfällt 3.45 Schwert und Schild - Russlands Geheimdienste FSB und Putins Russland Großbritannien 2018 „Drug Wars: Der Boom der Psychodrogen“ entfällt 4.30 Putins Männer fürs Grobe - Spezialeinheiten in Russland Deutschland 2019 „Drug Wars: Großbritannien und die Partydrogen“ entfällt Donnerstag, 17.02. Bitte Programmänderungen beachten: 5.15 Im Schatten Russlands - Das Baltikum Brückenkopf Europas Deutschland 2021 „Drug Wars: Das Geschäft mit Kokain“ um 5.30 Uhr entfällt 6.00 Im Schatten Russlands - Zentralasien Zwischen Armut und Aufbruch Deutschland 2021 „Drogen für Europa - Der Weg des Kokains“ um 6.15 Uhr entfällt 6.45 ZDF-History Von Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine Frau Deutschland 2017 „ZDF-History: Kinderstars - Im Schatten des frühen Ruhms“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

