Grünen-Fraktionsspitze begrüßt angekündigten EU-Fördergelderstopp für Ungarn

Bonn (ots) - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, hat deutlich gemacht, dass der aktuelle Fachkräftemangel in Krankenhäusern und Kinderkliniken schon lange absehbar gewesen sei. "Wir mussten bereits vor der Pandemie immer wieder an Personal sparen, die Pandemie hat die Lage noch einmal beschleunigt", so Gaß im Fernsehsender ...

mehr