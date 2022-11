Neue Osnabrücker Zeitung

Nur gleichgeschlechtliche Teams zugelassen

Osnabrück (ots)

Fan Club Deutsche Nationalmannschaft sagt Teilnahme an Fan-Turnier ab

Osnabrück. Der Fan Club Deutsche Nationalmannschaft, der sein WM-Quartier in Dubai bezieht, hat die Teilnahme an einem Fanturnier des WM-Organisationskomitees in Doha abgesagt. Der Grund dafür ist, dass keine aus Männern und Frauen zusammengestellten Teams antreten dürfen. Das sagte ein Sprecher des Clubs der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). "Auf Nachfrage hatte man uns mitgeteilt, dass nur gleichgeschlechtliche Teams antreten dürfen. Deshalb haben wir uns dagegen entschieden", so ein Sprecher des Clubs, der 2003 vom Deutschen Fußball-Bund und Coca-Cola ins Leben gerufen wurde.

Philipp Beitzel von der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) führte dazu aus: "Unseren Informationen zufolge haben die Organisatoren darauf verwiesen, dass sie die Männer-WM nachspielen. Dann hieß es, das Turnier sei auch für Frauen offen, jedoch dürften die Teams nicht durchmischt werden."

