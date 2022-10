PHOENIX

Ex-NATO-General Ramms hält aktive Kriegsbeteiligung Weißrusslands nicht für wahrscheinlich

Der ehemalige NATO-General Egon Ramms erwartet nicht, dass sich Weißrussland in absehbarer Zeit aktiv am Kriegsgeschehen in der Ukraine beteiligen wird. "Präsident Lukaschenko hat sich für Weißrussland bisher aus diesem Kriegsgeschehen rausgehalten. Wir hatten zu Beginn oder kurz vor Beginn des Krieges eine gemeinsame russisch-belarussische Übung auf belarussischem Territorium, aber es haben bisher keine Soldaten von Weißrussland die Grenze nach Süden, Richtung Ukraine überschritten. Von daher hat er sich einigermaßen neutral gehalten. Ich glaube auch nicht, dass er einen Weg gehen wird, wo er die Russen in diesem Bereich unmittelbar unterstützen wird", sagte Ramms bei phoenix. Zwar stelle der belarussische Präsident etwa Flughäfen für die russische Luftwaffe zur Verfügung, doch hätten bisher keine weißrussischen Soldaten aktiv an den Kämpfen in der Ukraine teilgenommen. "Ob sich Präsident Lukaschenko dazu überreden lässt oder zwingen lässt von Putin, sich auch aktiv am Krieg zu beteiligen, das muss abgewartet werden. Ich meine es nicht", ergänzte der ehemalige NATO-General.

Gefragt nach seiner Einschätzung zum weiteren Verlauf des Krieges unterstrich Ramms einmal mehr die Bedeutung westlicher Waffenlieferungen. "Es hängt letztendlich von uns ab, vom Westen, welche Waffensysteme wir der Ukraine liefern, damit sie diesen Verteidigungskrieg weiter aufrechterhalten und erfolgreich gestalten können", sagte der frühere General. Russland habe offensichtlich Probleme im Hinblick auf Soldaten und Material, das zeige die kürzlich erfolgte Teilmobilmachung. "Das sieht für die ukrainische Seite wesentlich besser aus, weil sowohl die Zivilbevölkerung als auch die Soldaten mit einer hohen Moral diese Verteidigung fortführen wollen", so Ramms bei phoenix.

