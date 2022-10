PHOENIX

phoenix die diskussion - #sicherheitshalber

Sonntag, 23. Oktober 2022, 13.00 Uhr

Bonn (ots)

"Geopolitische Konsequenzen des russischen Kriegs in der Ukraine: Bleibt nichts wie es war?"

Seit 2018 diskutieren Carlo Marsala, Ulrike Franke, Frank Sauer und Thomas Wiegold regelmäßig aktuelle sicherheitspolitische Fragen im Podcast #sicherheitshalber. Unter Experten ist das Format seither bekannt und genießt einen herausragenden Ruf.

Durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine haben sich Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu Themen entwickelt über die gesamtgesellschaftlich - und das täglich - debattiert wird. Der Podcast erfährt seit Beginn des Krieges einen noch höheren Zuspruch.

Wie ist die Lage in der Ukraine? Welche Auswirkungen hat der Krieg in Europa auf das Verhältnis zwischen den USA und China? Was bedeutet er für die Europäische Union? Und welche Folgen hat der Angriff Russlands generell auf die internationale Ordnung?

phoenix möchte das Format #sicherheitshalber einem breiteren Publikum zugänglich machen und überträgt die Diskussion aus München.

Es diskutieren:

Dr. Ulrike Franke - Politikwissenschaftlerin beim European Council on Foreign Relations in London.

Thomas Wiegold - Journalist und Experte für sicherheitspolitischen Themen und die Bundeswehr. Er verantwortet den Blog augengeradeaus.net.

Prof. Carlo Masala - Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München.

Dr. Frank Sauer - Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München.

Die Sendung wurde am 13. Oktober 20222 in München aufgezeichnet.

Sendedatum: 23. Oktober 2022, 13.00 Uhr - und schon jetzt auf www.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell