Deutschland-Premiere: Das letzte Video aus Bosnien (THE LAST TAPE OF BOSNIA) - phoenix Special Screening beim ffcgn

Montag, 24. Oktober 19.30 Uhr, Filmpalast KINO 4

Film von Albert Solé, Spanien 2020, 66 min.

Ein Film zur jüngsten Geschichte Osteuropas.

Während der Balkankriege floh Sifa Suljic mit ihrer neugeborenen Tochter nach Spanien. 25 Jahre später kehrt sie nach Bosnien zurück, um dem Schicksal ihrer Familie nachzuspüren - auch anhand privater Videoaufnahmen, die entstanden, bevor Angehörige zur Zeit der Massaker von Srebrenica verschwanden. Was als Dokumentarfilm über die Leiden von Familien in Kriegszeiten beginnt, weitet schon bald den Blick auf das schwierige Erbe der Balkenkriege. Die Protagonistin Sifa erlebt, wie unverarbeitet dieser Konflikt immer noch ist und wie traumatisch der Mangel an Aufarbeitung auf den Menschen und der Gesellschaft heute noch lastet.

(Original: LA ÚLTIMA CINTA DESDE BOSNIA, 2020)

Welturaufführung der deutschen Fassung in Anwesenheit des Regisseurs.

Der in Spanien arbeitende Regisseur Albert Solé, gebürtig aus Bukarest, wird bei der Vorführung anwesend sein. Das anschließende Q & A moderiert der phoenix Doku-Chef Jean-Christoph Caron.

