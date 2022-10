PHOENIX

Stellvertretende CDU-Vorsitzende Breher sieht Mitverantwortung der Ampel-Koalition für Erstarken der AfD

Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Silvia Breher sieht eine Mitverantwortung der Ampel-Regierung für das Erstarken der AfD bei der niedersächsischen Landtagswahl. "Es ist vor allem Aufgabe der Regierung in Berlin, Antworten zu liefern und nicht eine Gasumlage zurückzunehmen, ein 200-Milliarden-Paket ins Schaufenster zu hängen und bis zur Wahl keine Lösung zu haben", kritisierte Breher im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Sie persönlich könne nur schwer ertragen, dass so viele Menschen die AfD gewählt hätten. "Verunsicherung und Sorgen sind groß. Und dann wird ohne inhaltliches Konzept die AfD stark", so die Christdemokratin weiter. Die Menschen verlangten nach Antworten, wie sie ihre Rechnungen bezahlen könnten und ob ihr Arbeitsplatz sicher sei.

Ihrer Partei sei es in Niedersachsen nicht gelungen, die nötigen Akzente zu setzen. "Es gab keine Wechselstimmung. In der Krise vertrauen die Menschen auf denjenigen, den sie kennen", so Breher. Auf Bundesebene stehe ihrer Partei jetzt viel Arbeit bevor. "Wir müssen durchkommen mit unseren Themen und unseren Antworten."

