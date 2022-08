PHOENIX

phoenix live: Bürgerdialog in Magdeburg "KanzlerGESPRÄCH mit Olaf Scholz" - Donnerstag, 25. August 2022, 18.00 Uhr

Der Bundeskanzler Olaf Scholz lädt Bürgerinnen und Bürger aus Sachsen-Anhalt zum offenen Gespräch ein. Der KanzlerGESPRÄCH in Magdeburg ist der zweite Bürgerdialog, in dem der Bundeskanzler seine Krisenpolitik und die Gründe und Folgen der Sanktionen gegen Russland zu erklären versucht. phoenix überträgt die Diskussion am 25. August 2022 ab 18.00 Uhr live.

90 Minuten lang stellt sich der Kanzler den Fragen von rund 150 Bürgerinnen und Bürgern, die sich im Vorfeld für die Teilnahme bewerben mussten. Das KanzlerGESPRÄCH ist ein Format, mit dem Olaf Scholz mit den Bürger:innen in allen 16 Bundesländern ins Gespräch kommen will. Alle Fragen können gestellt werden. Der Auftakt zur Reihe war Mitte Juli 2022 in Lübeck. Bei einem Zusammentreffen mit Bürger:innen im brandenburgischen Neuruppin ist Scholz beschimpft und ausgebuht worden. Besonders die hohe Inflation, die Folgen der Gasknappheit und die Kosten für den Ausbau Erneuerbarer Energie sorgen für Unmut.

