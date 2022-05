PHOENIX

CDU-Spitzenkandidat Hendrik Wüst: "Die Menschen wollen eine von mir geführte, eine von der CDU geführte Regierung"

Bonn (ots)

Bonn/Düsseldorf, 15. Mai 2022 - Der amtierende Ministerpräsident und Spitzenkandidat der CDU bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, sieht die Vereinbarung von Klimaschutz und Industrie als das entscheidende Thema bei künftigen Koalitionsverhandlungen in NRW. "Entscheidend ist der Inhalt: Kriegen wir eine gute, starke und stabile Regierung, die sich den Herausforderungen der Zeit stellt und die erste große Herausforderung ist, gerade in Nordrhein-Westfalen Klimaschutz und Industrieland miteinander zu versöhnen", so Wüst im phoenix-Interview nach der NRW-Landtagswahl. "Da hängen viele, viele tausend Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen dran und damit soziale Sicherheit. Wir wissen, dass das in Nordrhein-Westfalen eine gesellschaftspolitische Frage ist und muss es in Zukunft auch gehen bei der Frage, wer dieses Land regiert."

Den Auftrag, eine neue Regierung im bevölkerungsreichsten Bundesland der Republik zu bilden, sieht Wüst bei sich und der NRW-CDU. "Die Menschen haben ein klares Wort gesprochen, wen sie an der Führung einer künftigen Regierung in Nordrhein-Westfalen sehen wollen und dieses Wort war sehr klar: Sie wollen eine von mir geführte, eine von der CDU geführte Regierung."

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell