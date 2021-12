PHOENIX

Weltärzte-Vorsitzender Montgomery wünscht sich von neuer Bundesregierung schnelleres Handeln

Bonn (ots)

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, wünscht sich von der neuen Bundesregierung etwa bei der Umsetzung der zwischen Bund und Ländern verabredeten Corona-Maßnahmen schnelleres Handeln. "Warum jetzt erst wieder so lange gewartet werden muss, warum erst der Kanzler gewählt werden muss? Das muss man jetzt schnell durch den Bundestag bringen", sagte Montgomery im phoenix-Interview. Er verstehe hinsichtlich der Einführung der Impfpflicht nicht, "was die weitere Befassung des Ethikrates" solle. "Das ist eine politische Entscheidung. Die Fakten liegen alle auf dem Tisch", sagte Montgomery.

Der Weltärzte-Chef begrüßte die am Donnerstag beschlossenen Corona-Regeln. "Ich finde es gut, dass wir jetzt klare Regeln haben. Und ich hoffe, dass sich die Ministerpräsidenten der Länder diesmal auch alle gleichmäßig daran halten." Die in den vergangenen Tagen minimal rückläufigen Infektionszahlen sollten noch nicht als Entwarnung gewertet werden. "Ich warne davor zu glauben, wir hätten den Peak schon erreicht. Ich würde es mir wünschen. Aber ich glaube, da kommt noch mehr auf uns zu", so Montgomery.

Das ganze Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/Ws

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell