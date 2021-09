PHOENIX

Linken-Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler: "Harter Weckruf, dass wir jetzt um die fünf Prozent kämpfen"

Bonn/Berlin, 26. September 2021. Der Bundesgeschäftsführer der Linken, Jörg Schindler, zeigt sich vom schwachen Abschneiden der Partei bei der Bundestagswahl enttäuscht. "Das ist ein schwerer Dämpfer für die Linke und ein harter Weckruf, dass wir jetzt um die fünf Prozent kämpfen", so Schindler. Dafür verantwortlich seien strukturelle Probleme innerhalb der Linken. "Wir sind eine Partei im massiven Umbruch, die etwa ein Fünftel ihrer Mitgliedschaft in den letzten zweieinhalb Jahren hinzugewonnen, aber auch verloren hat." Auch die Präsenz im Osten der Bundesrepublik bröckele, so Schindler. "Hinzu kommt, dass wir in diesen Jahren auch Mitgliederverluste insbesondere im Osten haben hinnehmen müssen. Das ist Teil von fehlender Verankerung, die wir dort jetzt auch in den Wahlergebnissen spüren."

